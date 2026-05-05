Шокантно: Авион во САД „собра“ комбе за достава при слетување, погледнете го моментот

05/05/2026 07:00

Авион на „Јунајтед ерлајнс“ завчера удри комбе за достава со крилото додека се приближуваше кон меѓународниот аеродром „Њуарк Либерти“ во близина на Њујорк.

Моментот на судирот е снимен од камера во возилото, а се случил додека авионот на лет од Венеција се приближувал кон пистата. И покрај инцидентот, авионот безбедно слетал, пишува Би-Би-Си.

Во авионот имало 231 патник и член на екипажот, а никој од нив не е повреден. Возачот на комбето претрпел полесни повреди. Националниот одбор за безбедност на сообраќајот (NTSB) ги истражува околностите на инцидентот и му наложи на „Јунајтед ерлајнс“ да го обезбеди снимачот на гласови во пилотската кабина и снимачот на податоци за летот. Во исто време, тимот за одржување на авиокомпанијата ја проценува штетата на авионот.

Сцените на авиони што полетуваат и слетуваат во близина на прометен пат не се невообичаени во Њуарк, па се претпоставува дека се случила грешка на пилотот.

