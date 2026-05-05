Најмалку 21 загинат по експлозија во фабрика за огномет во Кина

05/05/2026 07:38

Најмалку 21 лице загинаа во експлозија во фабрика за огномет во централна Кина, објавија денеска државните медиуми.

Уште 61 лице е повредено во експлозијата. Експлозијата се случи вчера попладне во градот Лиујанг во покраината Хунан. Градот се смета за центар на кинеската индустрија за огномет, со бројни производители со седиште таму.

Кинескиот претседател Шји Џинпинг нареди да се вложат сите напори за барање на исчезнатите и лекување на повредените. Шји повика брзо да се истражи причината за експлозијата и одговорните да бидат повикани на одговорност.

Кина произведува голем дел од огнометот што се тргува низ целиот свет.

Во минатото, сериозни несреќи што резултираа со смртни случаи и повреди се случуваа постојано за време на производството. Властите со години преземаат мерки против прекршувањата на безбедноста, но несреќите продолжуваат да се случуваат.

Во јуни 2025 година, најмалку девет лица загинаа во експлозија во фабрика за огномет во Хунан.

Поврзани содржини

Пожар избувна на неколку товарни бродови во иранското пристаниште Дајер
Арагчи: Проектот Слобода е Проект Ќорсокак
Вооружен маж отвори оган во близина на Белата куќа, осомничениот застрелан од Тајната служба
Шокантно: Авион во САД „собра“ комбе за достава при слетување, погледнете го моментот
Дали Америка ќе ја повлече својата војска од Европа: Мелони е против тоа, планирана е и средба со Марко Рубио
Двајца загинати откако автомобил се заби во луѓе во германскиот град Лајпциг
Американската војска соопшти дека потопила шест ирански брзи чамци
Новa бизарност од Белата куќа: Објавена ВИ слика на Трамп како лик од „Војна на ѕвездите“ со симболична порака

Најчитани