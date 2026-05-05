Најмалку 21 загинат по експлозија во фабрика за огномет во Кина

Најмалку 21 лице загинаа во експлозија во фабрика за огномет во централна Кина, објавија денеска државните медиуми.

Уште 61 лице е повредено во експлозијата. Експлозијата се случи вчера попладне во градот Лиујанг во покраината Хунан. Градот се смета за центар на кинеската индустрија за огномет, со бројни производители со седиште таму.

Кинескиот претседател Шји Џинпинг нареди да се вложат сите напори за барање на исчезнатите и лекување на повредените. Шји повика брзо да се истражи причината за експлозијата и одговорните да бидат повикани на одговорност.

Кина произведува голем дел од огнометот што се тргува низ целиот свет.

Во минатото, сериозни несреќи што резултираа со смртни случаи и повреди се случуваа постојано за време на производството. Властите со години преземаат мерки против прекршувањата на безбедноста, но несреќите продолжуваат да се случуваат.

Во јуни 2025 година, најмалку девет лица загинаа во експлозија во фабрика за огномет во Хунан.