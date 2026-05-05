Арагчи: Проектот Слобода е Проект Ќорсокак

Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, ги предупреди САД против воен пристап кон кризата со блокираната Ормуска Теснина.

„Проектот Слобода е Проект Ќорсокак“, напиша Арагчи утрово на Х, мислејќи на иницијативата на американскиот претседател Доналд Трамп за прекин на блокадата на водениот пат. „Настаните во Ормуз јасно покажуваат дека нема воено решение за политичка криза“, додаде тој.

Иран исто така има интерес да ја извезува својата нафта преку Ормуската Теснина. Сепак, останува спорно кои бродови треба да смеат да поминуваат низ водениот пат и кој треба да го контролира, пренесува ДПА.

„Додека разговорите напредуваат благодарение на љубезниот труд на Пакистан, САД треба да бидат внимателни да не бидат вовлечени назад во мочуриште од страна на злонамерници. Истото важи и за ОАЕ“, предупреди Арагчи.

Трамп во неделата го најави почетокот на операцијата наречена „Проект Слобода“, насочена кон помагање на трговските бродови да го напуштат Заливот.

Централната команда на САД (CENTCOM) вчера соопшти дека американските разурнувачи во Заливот помагаат во напорите за обновување на комерцијалната пловидба и оти два трговски брода под американско знаме поминале низ Ормуската Теснина. За ова тврдење нема независна потврда.

Иранскиот Корпус на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ) соопшти дека истрелал неколку ракети кон американските воени бродови како предупредување. Иран исто така потврди напад врз нафтените капацитети во пристаништето Фуџаира во Обединетите Арапски Емирати. Воен извор цитиран од државните медиуми изјави дека нападот првично не бил планиран и бил предизвикан од она што тој го опиша како „нелегално поминување“ на американските воени бродови низ Ормуската Теснина.

Примирјето меѓу САД и Иран беше договорено на 8 април со посредство на Пакистан, но сега изгледа сè понестабилно. Преговорите меѓу страните во конфликтот досега не дадоа резултати.

Повторното отворање на водниот пат, кој е важен за глобалната трговија со нафта, е една од пречките во преговорите меѓу САД и Иран за решавање на конфликтот, заедно со нуклеарната програма на Иран.