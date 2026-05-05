Вооружен маж отвори оган во близина на Белата куќа, осомничениот застрелан од Тајната служба

Вооружен маж вчера отворил оган во близина на Белата куќа, ранувајќи тинејџер кој случајно се нашол во близина, по што припадниците на американската Тајна служба возвратиле на огнот и го застрелале осомничениот.

Тајната служба, која е одговорна за заштита на американскиот претседател и други високи претставници, на Х објави дека инцидентот бил „резултат на конфронтација помеѓу вооружено лице и полицијата на Тајната служба“.

И осомничениот и тинејџерот биле пренесени во болница. Состојбата на напаѓачот не беше веднаш објавена, додека повредите на тинејџерот не се сметаат за опасни по живот, пренесе ДПА.

Инцидентот се случил јужно од Белата куќа, во близина на споменикот на Вашингтон (Washington Monument), што предизвикало краткотрајно затворање на претседателскиот комплекс, иако самиот имот не бил директно загрозен.

Според заменик-директорот на Тајната служба, Мет Квин, полицајците прво го забележале мажот претходно попладнето откако ги виделе контурите на она што изгледало како огнено оружје под неговата облека. Осомничениот накратко побегнал пред да биде пресретнат од униформирани службеници, при што отворил оган.

Тајната служба претходно соопшти дека екипите за итна помош интервенираат јужно од Белата куќа и ги повика граѓаните да ја избегнуваат областа.

Новинарите во Белата куќа известија дека за време на инцидентот биле однесени во просторијата каде што вообичаено се одржуваат прес-конференциите. Американскиот претседател Доналд Трамп продолжил со настанот со сопственици на мали бизниси за време на инцидентот.