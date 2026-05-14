Шји Џјинпинг на средбата со Трамп изјави дека очекува 2026 година да биде „историска, значајна година“ за односите меѓу Кина и САД

Пекинг – Кинескиот претседател Шји Џјинпинг на почетокот на средбата со својот американски колега Доналд Трамп во Пекинг изјави дека очекува тековната 2026 година да биде „историска, значајна година“ за односите меѓу Кина и САД, пренесе во живо Кинеската централна телевизија (ЦЦТВ).

Според Шји, кинеско-американските економски и трговски односи се „заемно корисни“. Тој го поздрави напредокот на оваа линија на врските со Вашингтон на средбата која, според Трамп, ќе биде „најголемиот настан“ во историјата, информира кинеската новинска агенција Синхуа.

Според американскиот претседател, двете земји ги очекува „светла иднина“ во билатералната соработка.

Кинескиот лидер го пречека својот гостин на црвен тепих пред Големата сала на народот (зградата на кинескиот парламент) на плоштадот Тјенанмен. Двајцата се ракуваа пред објективите и построените почесни гардиски единици, по што лидерите ги поздравија членовите на двете официјални делегации.

Потоа ги ислушаа химните на своите земји придружени со топовски салви, извршија смотра на почесните единици и беа поздравени од деца кои мавтаа со цвеќиња и со кинески и американски знаменца.