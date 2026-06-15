Шест лица загинаа во судир на два хеликоптери над Рио де Жанеиро, меѓу патниците можеби бил и американски пејач и комичар

15/06/2026 07:47

Најмалку шест лица загинаа при судир на два хеликоптери над Рио де Жанеиро, додека полицијата проверува дали меѓу жртвите е и американскиот пејач и комичар Оливер Три.

Несреќата се случила над квартот Рекреио дос Бандирантес, по што леталата се урнале на паркинг на автосалон во западниот дел на градот. При падот избувнал пожар, а биле оштетени околу 20 автомобили.

Противпожарните служби соопштија дека сите шест жртви се наоѓале во двата хеликоптери.

Според информации на бразилската полиција, името на Оливер Три се наоѓало во списокот на патници на еден од летовите, но засега телата на загинатите не се идентификувани.

Три на 4 јуни настапил во Буенос Аирес, а во саботата објавил видео на социјалните мрежи на кое игра фудбал во Бразил.

Локалните медиуми емитуваа снимки на кои се гледа густ чад над местото на несреќата и повеќе автомобили зафатени од пламен.

Според податоците на бразилскиот Центар за истражување и превенција на воздухопловни несреќи, во земјата минатата година биле регистрирани 153 воздухопловни инциденти, во кои загинале 62 лица. (МИА)

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