Шефот на „Шел“ предупредува: Европа би можела да има недостиг на гориво веќе следниот месец

На Европа би можела да ѝ се закани недостиг на гориво уште следниот месец поради продлабочувањето на кризата на Блискиот Исток, предупреди шефот на „Шел“, Ваел Саван. Тој рече дека глобалниот недостиг на нафта и гас веќе ги принудил делови од Азија да ја намалат потрошувачката на енергија и дека последиците се закануваат да се прошират на Запад во рок од неколку дена.

Поради ова, европските влади, со цел да спречат недостиг, би можеле да бидат принудени да ја ограничат побарувачката за енергија, што е мерка што не е преземена од енергетската криза во 2022 година, пишува британски „Телеграф“.

Откако Иран го затвори Ормутскиот теснец, приближно една петтина од светските залихи на нафта и течен природен гас (ЛНГ) беа блокирани во Заливот. Воени извори изјавија во вторникот дека Велика Британија ги предводи напорите за повторно отворање на клучниот трговски пат, а планерите наводно размислуваат за употреба на беспилотни летала за расчистување на мини што би летале од изнајмени цивилни бродови.

Во исто време, американскиот претседател Доналд Трамп се подготвува да испрати падобранци за евентуална копнена инвазија на клучните острови покрај брегот на Иран, иако во вторникот инсистираше дека мировните преговори со Техеран продолжуваат.

Извори за „Телеграф“ изјавија дека потпретседателот Џ.Д. Венс се подготвува да ја игра улогата на преговарач за прв пат, бидејќи Иран одбива да разговара со претставниците на Трамп за Блискиот Исток, Стив Виткоф и Џаред Кушнер. Според извори од Заливот, Иранците ги обвинуваат дека „им забиле нож во грб“ за време на претходните нуклеарни разговори што претходеа на војната.

Војната влезе во својата четврта недела, а Меѓународната агенција за енергија ги повика земјите да ја намалат потрошувачката на нафта и гас со охрабрување на работата од дома, воведување пониски ограничувања на брзината и поголема употреба на јавниот превоз.

Во Азија, која е во голема мера зависна од енергијата од Блискиот Исток, владите веќе воведоа четиридневна работна недела, ги повикаа граѓаните да користат помалку климатизација и ги суспендираа деловните патувања во странство.

Зборувајќи на конференција во Хјустон, Саван рече дека европските влади наскоро би можеле да бидат принудени да преземат слични чекори. „Последиците се шират како бранови“, рече тој. „Гледаме дека Јужна Азија прво го носи товарот, а потоа се движи кон Југоисточна и Североисточна Азија, а сè повеќе кон Европа како што влегуваме во април.“

„Затоа се обидуваме да соработуваме со владите и да ги предупредиме за механизмите што можеби ќе треба да ги воспостават – вклучувајќи мерки за намалување на побарувачката, одлуки за складирање, складирање и така натаму“, додаде Саван.

Пазарите се во паника, што ги зголеми цените на нафтата и гасот за 40 и 60 проценти соодветно во последните четири недели. Во Азија, ова предизвика потрага по алтернативни добавувачи, при што земји како Кина, Јапонија и Јужна Кореја се натпреваруваат со Европа за снабдување од Соединетите Американски Држави, најголемиот светски извозник на нафта и течен природен гас (LNG).

„Голем дел од американскиот товар сега се пренасочува кон Азија затоа што се подготвени да платат повеќе“, објасни Ешли Келти, аналитичар во Panmure Liberum. Сепак, извори од енергетската индустрија предупредуваат дека недостигот на гориво претставува „најлошо сценарио, но малку веројатно“ што би се материјализирало само ако војната меѓу САД, Израел и Иран се провлече во текот на летото.

Висок извор од британската енергетска индустрија потврди дека сценариото опишано од шефот на Шел е „едно од најлошите сценарија, но сепак е апсолутно можно“. „Луѓето се помалку загрижени за физичката безбедност на снабдувањето во моментов, а повеќе за цените. Запомнете, дури и во врвот на последната енергетска криза, кога изгубивме огромни количини гас од Европа, сепак бевме во можност да обезбедиме резерви“, рече изворот.

Сепак, тој додаде: „Јасно е дека постои точка, можеби во јуни или јули, кога цените ќе пораснат толку многу што се поставува прашањето дали Европа е подготвена да плати толку многу. Во тој момент цените би можеле да бидат толку високи што домаќинствата и бизнисите ќе почнат сами да рационализираат“.

Банкерите од Волстрит предупредуваат дека Велика Британија е во опасност од рецесија ако ценовниот шок продолжи. „Морган Стенли“ вели дека Банката на Англија би можела да ги зголеми каматните стапки ако цените на енергијата не се намалат, што веројатно би предизвикало економски пад до крајот на годината.