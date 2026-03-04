Шефот на Голдман Сакс: Ќе поминат недели додека не ги разбереме последиците од војната во Иран

Претседателот и извршен директор на Голдман Сакс, Дејвид Соломон, вели дека финансиските пазари имале изненадувачки „мека“ реакција на војната во Иран, бидејќи конфликтот влегува во својот петти ден.

Шефот на Голдман Сакс зборуваше на бизнис самитот на „Аустралијан Фајненшл Ривју“, во време кога инвеститорите внимателно го следеа движењето на цените на нафтата откако Иран објави дека Ормутскиот теснец е затворен и дека секој брод што поминува низ него ќе се смета за цел, пишува Си-Ен-Би-Си.

„Всушност сум изненаден“, рече Соломон на настанот. „Мислам дека реакцијата на пазарот, со оглед на обемот на ова, беше поблага отколку што може да се очекува.“

Американските акции беа волатилни во последните денови и завршија во вторник со пад. Индексот „Дау Џонс“ падна за 0,83%, S&P 500 за 0,94%, а Nasdaq Composite за 1,02%. Се очекува американските акции повторно да се отворат пониско во среда.

„Мислам дека ќе бидат потребни неколку недели за пазарите навистина да ги разберат импликациите од она што се случи, и на краток и на среден рок“, рече Соломон.

Во меѓувреме, приносите од американските државни обврзници растат, што е спротивно на вообичаениот модел во време на криза. За време на геополитички конфликти, инвеститорите обично се свртуваат кон обврзниците како безбедно засолниште, што ги зголемува нивните цени и ги намалува приносите.

Сепак, овој пат цените на обврзниците паѓаат, а приносите растат, бидејќи инвеститорите се загрижени дека повисоките цени на енергијата би можеле да ја поттикнат инфлацијата и да ги одржат каматните стапки повисоки подолг временски период.

„Дали ова ќе трае? Дали ќе почне да се прелева во синџирите на снабдување со енергија? Дали ќе има други последици што ќе влијаат на довербата и однесувањето на потрошувачите во различни делови од светот?“, праша Соломон. „Ова се работи што треба да се следат, а ние немаме доволно информации или податоци во овој момент за да ги знаеме одговорите.“

Цените на нафтата малку се намалија на крајот од тргувањето вчера откако американскиот претседател Трамп изјави дека САД ќе обезбедат безбедност за танкерите во Персискиот Залив за да го одржат отворениот превоз низ Ормускиот теснец, една од најважните светски линии за превоз на нафта.

Суровата нафта Брент за испорака во мај порасна за 2,7% на 83,58 долари за барел во среда, додека американската Западна Тексашка Интермедијарна нафта за април порасна за 2,3% на 76,26 долари.

Енергетските стратези предупредија дека цените на нафтата би можеле да скокнат над 100 долари за барел ако Ормускиот теснец остане затворен подолг период.

Трамп во вторник изјави дека војната со Иран би можела да резултира со „високи цени на нафтата за некое време“, но предвиде дека тие ќе паднат откако ќе се смири конфликтот.

„Едно е сигурно, секогаш кога ќе се случи нешто вакво, инвеститорите бараат повисока премија за ризик за сите ризични средства. Затоа има корекција на цената и токму тоа го гледаме сега“, заклучи Соломон.