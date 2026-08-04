Сеп Блатер открива кого сака на чело на ФИФА: „Време е за жена“

Поранешниот претседател на ФИФА, Сеп Блатер (90), ја изрази својата поддршка за Лиза Клавенес, претседателка на Норвешката фудбалска асоцијација, на социјалната мрежа X. Блатер верува дека таа е вистинската личност за водечката позиција во светската фудбалска организација.

„Лиза Клавенес заслужува највисоко можно почитување. Таа беше единствената која секогаш имаше јасен став и одбиваше да ја следи линијата на најмал отпор. Дојде време за жена на водечка позиција во ФИФА“, напиша Блатер, а во објавата го користеше хаштагот #lise4president.

Можен противник за Инфантино

По објавата на Блатер, неколку меѓународни медиуми, вклучувајќи ги Sports Illustrated и Reuters, ја наведуваат Лиза Клавенес како потенцијален ривал на сегашниот претседател Џани Инфантино на идните избори за највисоката позиција на ФИФА.

Лиза Клавенес (45) е поранешна фудбалерка која е на чело на Норвешката фудбалска асоцијација од март 2022 година. Таа е една од најгласните и најотворени критичари на Џани Инфантино, поента која повторно се актуелизираше во последните недели.

Крај на ерата полна со скандали

Сеп Блатер беше претседател на ФИФА од 1998 до 2015 година и беше една од најмоќните личности во светскиот фудбал речиси две децении. Тој беше принуден да се повлече во 2015 година поради голем корупциски скандал кој откри злоупотреби на врвот на организацијата. Бројни сегашни и поранешни функционери на ФИФА тогаш беа под истрага.

Падот на Блатер дојде откако етичкиот комитет на ФИФА го суспендираше поради контроверзно плаќање од два милиони швајцарски франци на Мишел Платини. Тој се повлече под силен притисок и беше наследен од претседателската функција од Инфантино.