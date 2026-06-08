Седум земји-членки на ОПЕК го зголемуваат производството на 188.000 барели дневно

08/06/2026 08:20

Седум земји-членки на Организацијата на производители на нафта (ОПЕК), Саудиска Арабија, Ирак, Русија, Кувајт, Казахстан, Алжир и Оман, во иднина ќе произведуваат 188.000 барели нафта дневно, како дел од договореното зголемување на производството за јули оваа година.

Во заедничката изјава на тие земји се наведува дека зголемувањето ја одразува посветеноста на стабилноста на пазарот, пренесува Ројтерс.

Организацијата ОПЕК е основана во 1960 година, а нејзини земји членки се Алжир, Република Конго, Екваторијална Гвинеја, Габон, Либија, Нигерија, Ирак, Иран, Кувајт, Саудиска Арабија и Венецуела. По 2016 година и големиот пад на цената на нафтата, ОПЕК потпиша договори со уште 10 земји производители на нафта: Русија, Азербејџан, Бахреин, Брунеи, Бразил, Казахстан, Малезија, Мексико, Оман, Јужен Судан и Судан, со што се создаде организацијата ОПЕК +.

Целта на организацијата ОПЕК е да обезбеди стабилизација на пазарот и ефикасна, економична и редовна испорака на гориво.

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