Самитот на НАТО во 2026 година ќе се одржи во Анкара

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, денеска објави дека самитот на Северноатлантската алијанса ќе се одржи на 7 и 8 јули во Анкара.

Најавувајќи го местото на одржување, Руте рече: „Би сакал да ѝ се заблагодарам на Турција за домаќинството на овој важен состанок. Турција е силен сојузник на НАТО повеќе од 70 години, давајќи непроценлив придонес кон нашата заедничка безбедност. На нивниот следен состанок, лидерите ќе продолжат да го прават НАТО посилен, пофер и поспособен сојуз, подготвен да се соочи со предизвиците што се клучни за нашата безбедност.“

Тоа ќе биде вторпат Турција да биде домаќин на самит на НАТО, по оној во Истанбул во 2004 година. Самитите ги собираат лидерите на сојузничките земји за да донесуваат одлуки за важни прашања со кои се соочува алијансата.