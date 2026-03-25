Саем на мебел од денеска до 29 март во салата „Борис Трајковски“
Од денеска до 29 март во комплексот „Борис Трајковски“ ќе се одржува „Саем на мебел 2026“, годинава под слоганот „Инспирација за секој дом“.
Изложувачите ќе претстават производи и најнови трендови во дизајнот и уредувањето на просторот, иновативни решенија за модерно живеење, а ќе има и нов сегмент, кој оваа година е во фокусот на саемот, посветен на монтажни и модуларни куќи.
-Со очекувани над 15 000 посетители и повеќе од 70 застапени брендови, саемот на мебел претставува одлична можност за компаниите од оваа индустрија да ги претстават своите модели, технологии и концепти пред широка и таргетирана публика, како и да воспостават нови деловни соработки, наведуваат организаторите.
Посочуваат дека посетителите ќе може да изберат и купат мебел од најновите колекции, современи решенија за ентериер, декоративни елементи и иновативни материјали за домување, канцеларии и јавни простори.
-Сето тоа ќе биде достапно по специјални саемски попусти, а на својот штанд Комерцијална банка ќе им понуди на посетителите атрактивна кредитна понуда и финансиски олеснувања, вклучително и можности за потрошувачко кредитирање, овозможувајќи полесно реализирање на нивните планови за уредување на домот или избор на идеален мебел. Посетителите ќе имаат можност и директно да се информираат за условите, да добијат совет и да се запознаат со финансиските решенија што банката ги нуди за опремување и уредување на домот, се наведува во соопштението.
„Саемот на мебел 2026“ за посетители ќе биде отворен секој ден од 10 до 20 часот, а на последниот ден (недела, 29 март) ќе работи од 10 до 17 часот. Со купената влезница за саемот, која чини 150 денари, се добива ваучер за гратис кафе од Saccaria.