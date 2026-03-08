САД нема да ја променат политиката на санкции за руската нафта

Министерот за енергетика на САД, Крис Рајт, изјави во неделата дека политиката на администрацијата на Трамп кон руската нафта не се променила, и покрај тоа што министерот за финансии Скот Бесент укина некои ограничувања за оваа стока претходно оваа недела.

„Политиката на Соединетите Американски Држави кон Русија воопшто не се променила“, изјави Рајт во емисијата „Состојба на Унијата“ на Си-Ен-Ен.

Во четврток, Бесент напиша на социјалната платформа Икс дека Министерството за финансии издало привремено 30-дневно ослободување за да им дозволи на индиските рафинерии да купуваат руска нафта. Овој потег доаѓа откако цените на енергијата скокнаа глобално за време на американско-израелските операции против Иран – кој го контролира Ормутскиот теснец.

Минатата година, речиси 34 проценти од светската сурова нафта помина низ теснецот, според Меѓународната агенција за енергетика. Иран го затвори преминот по нападите на САД и Израел.

Тоа застој доведе до повисоки цени на бензинската пумпа за Американците. Просечната цена за галон обичен бензин достигна 3,45 долари во неделата. Пре една недела цената беше 2,98 долари.

И администрациите на Бајден и Трамп воведоа санкции врз руската нафта поради војната во Украина. Бесент изјави во четврток дека ублажувањето на ограничувањата за индиските купувања на руска нафта „нема да обезбеди значителна финансиска корист за руската влада, бидејќи овластува само трансакции што вклучуваат нафта што веќе е заглавена на море“.

Рајт го повтори мислењето на секретарот на Министерството за финансии, велејќи во неделата дека Индија „го поместила целиот увоз на руска нафта“ и увезува повеќе нафта од САД, Венецуела и други земји.