САД и Иран постигнаа договор што вклучува отворање на Ормускиот теснец

САД и Иран во неделата објавија дека постигнале договор со цел прекинување на непријателствата што ќе стапи на сила во петок.

Целосниот текст сè уште не е објавен, а формална церемонија на потпишување е закажана за петок во Швајцарија.

САД и Иран велат дека постигнале договор што ќе стапи на сила во петок. Претседателот Доналд Трамп изјави дека САД ја укинуваат поморската блокада на иранските пристаништа и дека Ормутскиот теснец ќе биде повторно отворен откако ќе се потпише договорот. Целосниот текст сè уште не е објавен, пишува Си-Ен-Ен.

„Договорот со Исламската Република Иран сега е завршен. Честитки до сите!“, објави Трамп на Truth Social.

Трамп рече дека го одобрил „слободното отворање на Ормускиот теснец“ и во исто време „итно укинување на поморската блокада на САД“.

„Бродови од светот, запалете ги вашите мотори. Пуштете ја нафтата да тече!“, напиша Трамп.

Белата куќа ја опиша објавата на Трамп како „историски момент за американската дипломатија“, наведувајќи дека претседателот на САД, Доналд Трамп, постигнал мировен договор со Иран со кој се става крај на децениското непријателство меѓу двете земји.

Заменик-министерот за надворешни работи на Иран, Казем Гарибабади, во телефонско интервју за државната телевизија потврди дека договорот со САД е финализиран и дека официјалното потпишување ќе се случи во петок во Швајцарија.

„Вечерва ќе биде објавен итен и траен крај на војната и воените операции на различни фронтови, вклучително и Либан“, рече Гарибабади. Тој додаде дека американската поморска блокада врз Иран исто така ќе биде укината вечерва.

САД и Иран понудија спротивставени информации за следните чекори по церемонијата на потпишување во петок. Заменик-министерот за надворешни работи на Иран изјави дека преговорите ќе започнат кога САД ќе ослободат милијарди замрзнати средства, но американски функционер го отфрли тврдењето.

Израел сè уште не го коментирал договорот. Израелските сили започнаа воздушни напади во Бејрут порано во неделата пред веста за договорот. Трамп го критикуваше премиерот Бенјамин Нетанјаху, нарекувајќи го „многу тежок човек“.

Цените на суровата нафта Брент и американската сурова нафта паднаа во неделата откако беше објавено постигнувањето на договорот.

Еве што е познато:

Што има во договорот: Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека САД ја укинуваат поморската блокада врз иранските пристаништа и дека Ормускиот теснец ќе се отвори повторно откако ќе се потпише договорот во петок. Тој исто така рече дека договорот ќе обезбеди Ормускиот теснец да биде „трајно бесплатен“.

Различни ставови: САД и Иран имаат спротивставени пораки за тоа што следи по потпишувањето на договорот. Заменик-министерот за надворешни работи на Иран изјави дека 60-дневните нуклеарни преговори ќе започнат само откако САД ќе ослободат милијарди замрзнати средства. Американски функционер ги отфрли тврдењата на Иран.

Конфликтот во Либан: Израел сè уште не го коментирал договорот. Трамп го критикуваше премиерот Бенјамин Нетанјаху, нарекувајќи го „многу тежок човек“. Израелските сили започнаа воздушни напади во Бејрут порано во неделата, пред веста за договорот.

Време на објавување: Трамп го откри договорот со Иран на својот 80-ти роденден во САД, само неколку часа пред да биде домаќин на настан на УФЦ во Белата куќа по повод претстојната 250-годишнина од основањето на земјата. Американски функционер изјави дека Техеран не сакал објавата да биде објавена пред полноќ во Иран, што би се паднало на роденденот на Трамп.

Глобални реакции: Лидерите на други земји, вклучувајќи ги медијаторите Пакистан и Катар, го поздравија договорот меѓу САД и Иран. Прочитајте што кажаа тука.

Пазарните движења: Цените на суровата нафта Брент и американската сурова нафта паднаа во неделата откако беше објавен договорот. Во Азија, пазарите беа во пораст во понеделникот. И цените на нафтата и глобалните акции беа нестабилни по вестите за преговорите.

Заменик-министерот за надворешни работи на Иран изјави во неделата дека укинувањето на сите санкции врз неговата земја ќе биде приоритет за време на 60-дневните преговори меѓу Техеран и Вашингтон по очекуваното потпишување на договор со Соединетите Американски Држави во петокот.

„Имаме неколку прашања што треба да ги решиме. Првото е прекинување на сите санкции против Исламската Република Иран“, рече Казем Гарибабади во интервју за официјалната новинска мрежа на Исламската Република Иран.

Олеснувањето на санкциите би вклучувало и „прекинување на резолуциите на Советот за безбедност на Обединетите нации и резолуциите на Одборот на гувернери на МААЕ“, додаде тој.

Иран е една од најтешко санкционираните земји во светот. Дури и пред војната, санкциите, инфлацијата и корупцијата ја опустошија економијата на Иран.

Трамп нареди поморска блокада на САД кон средината на април, околу шест недели по почетокот на војната, додека Иран де факто го држеше клучниот Ормузски теснец затворен. Целта на блокадата беше дополнително да се зголеми економскиот притисок врз Техеран со запирање на „неусогласените“ бродови и прекинување на приходите на Иран од трговијата со енергија.

Сепак, објавата на Трамп не значи дека сообраќајот низ теснецот веднаш ќе се врати на нивоата од пред војната. Иран ги одржува своите ограничувања, а американските претставници велат дека Техеран, исто така, поставил мини во областа.

Централната команда на САД во петокот соопшти дека „пренасочила 139 комерцијални бродови што ги почитуваат прописите и онеспособила девет бродови што не ги почитуваат прописите“ од 13 април.

САД задржале голем број воени средства во регионот за време на војната, вклучувајќи два носачи на авиони и повеќе од десетина разорувачи. Многу од тие бродови учествувале во блокадата.

Ванс го најавува присуството за потпишување

Потпретседателот на САД, Џ.Д. Венс, во неделата вечерта изјави дека планира да присуствува на формалното потпишување на меморандумот за разбирање меѓу САД и Иран, иако е можно и Трамп да присуствува на церемонијата.

„Мислам дека сè уште ја разработуваме логистиката за тоа кој ќе биде таму за таа церемонија на потпишување“, изјави Венс за Фокс њуз во кратко телевизиско телефонско интервју. „Секако планирам да бидам таму, но можно е и самиот претседател да биде таму“.

Американската тајна служба генерално не препорачува претседателот и потпретседателот да се појавуваат на исто место во исто време, особено во меѓународен амбиент, поради безбедносни проблеми и прашања поврзани со наследувањето на претседателската функција.

Пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф, кој се појави како клучен посредник за време на војната меѓу САД и Иран, претходно во недела навечер објави дека формалната церемонија на потпишување е закажана за петок во Женева.

Ова доаѓа веднаш откако Трамп треба да присуствува на годишниот самит на Г7 во Евиан-ле-Бен, Франција.

Трамп сака договор пред самитот на Г7

Советниците на Трамп го поздравија објавувањето на договорот за ставање крај на застојот меѓу САД и Иран. Официјалните лица признаваат дека Трамп сакал да постигне рамковен договор пред да се сретне со европските лидери на самитот на Г7 во Франција.

Според извори, Трамп сакал да дојде на самитот од позиција на сила и особено сакал да има договор за војната со Иран што би можел да го претстави како успех.

Се очекуваше војната да доминира во разговорите во Евиан-ле-Бен, особено со зголемувањето на цените на нафтата по затворањето на Ормутскиот теснец. Трамп остро ги критикуваше речиси сите лидери со кои требаше да се сретне во Франција во последните денови, обвинувајќи ги дека не сакаат да помогнат во повторното отворање на клучниот морски премин.

Се очекува Трамп да отпатува во Франција по настанот на УФЦ во Белата куќа.

Иран го прикажува договорот како победа

Иранската државна телевизија објави дека е постигнат договор меѓу Иран и САД, но во првичното соопштение се цитираше изјава на пакистанскиот премиер.

Водител на иранската државна телевизија рече дека САД „биле принудени да потпишат договор за прекин на војната со Исламската Република Иран и Фронтот на отпорот“.

Иранската државна телевизија и дел од иранските медиуми го прикажуваат договорот како победа за Иран.

Клучното прашање останува Израел и Хезболах

Иако Вашингтон и Техеран, според најавите на американската и иранската страна, се договориле за отворање на Ормутскиот теснец, укинување на американската блокада и крај на борбите, останува отворено прашање дали договорот ќе опстане на долг рок.

Особено е важно што во изјавата на пакистанскиот премиер директно не се споменува Израел или либанската вооружена група Хезболах. Конфликтите меѓу Израел и Хезболах сè уште се една од најопасните точки на удар во регионот.

Ако тој дел од конфликтот не стивне, и ако Израел и Хезболах не го прифатат договорот, договорот би можел да испадне многу покршлив отколку што сега го прават Вашингтон и Техеран.