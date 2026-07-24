Сѐ повеќе туристи избираат last-minute патувања: Турција меѓу најатрактивните медитерански дестинации

24/07/2026 10:16

Еден од водечките трендови во современиот туризам се last-minute патувањата, поттикнати од потребата за поголема флексибилност при планирањето на одморите.Според податоците на Expedia Group, една од најпознатите светски туристички платформи, пребарувањата за патувања направени 7 до 13 дена пред поаѓањето се зголемиле за 25 отсто во првиот квартал од оваа година во споредба со истиот период лани. Променливите временски услови, глобалните случувања и динамичниот начин на живот влијаат врз тоа патниците да носат одлуки за патување во пократок рок и со поголема флексибилност при изборот на дестинација.

Во овој контекст, Турција се позиционира како една од најатрактивните медитерански дестинации за last-minute патувања. Долгата летна сезона, која трае и во есенските месеци, разновидната понуда на сместување и сезонските промоции овозможуваат лесно организирање на одмор и во последен момент. Покрај плажите и кристално чистото море, посетителите можат да уживаат и во богатата турска гастрономија, бутик-винариите, програмата „Ноќни музеи“, како и бројни активности на отворено, меѓу кои нуркање, едрење и параглајдинг.

Меѓу најпопуларните дестинации е Анталија, туристичкиот центар на Турската ривиера, позната по повеќе од 300 сончеви денови годишно и по широката понуда на хотели и ресорти. Од Белек, Кемер и Сиде до бројните крајбрежни места, регионот нуди комбинација од плажи, велнес-центри, спортски содржини и врвни кулинарски доживувања. Анталија располага со 232 плажи со меѓународното признание „Сино знаме“, што ја вбројува меѓу водечките светски дестинации по бројот на вакви плажи.Дополнително, плажите Белек, Ѓундогду и Кадрије се најдоа на научно верификуваната листа на TUI за најубави плажи во светот. Со вкупно четири плажи меѓу првите десет, Туркије е најзастапената дестинација на ова рангирање.

 

Западниот брег на Турција, долж Егејското Море, исто така е атрактивен избор за патниците кои сакаат да комбинираат одмор, култура и гастрономија. Од античкиот град Троја и регионот Чанаккале, преку Ајвалик и Џунда, до Измир, Чешме, Алачати и Урла, посетителите можат да ги истражуваат историските локалитети, винските патеки и рестораните препорачани од MICHELIN. Јужниот дел на егејскиот брег, со Бодрум, Датча, Мармарис и Фетије, нуди препознатливи крајбрежни пејзажи, можности за пловење по рутата Сини патувања „BlueVoyage“ и разновидна туристичка понуда.

Со поволните last-minute понуди, долгата сезона и разновидните содржини за различни типови патници, Турција останува една од водечките дестинации за оние кои сакаат флексибилно да го планираат својот летен одмор.

(Комерцијален текст)

 

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