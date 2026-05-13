Руте го претстави НАТО 3.0

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, денес го опиша „НАТО 3.0“ како визија за „посилна Европа во посилно НАТО“, нагласувајќи дека трансатлантската алијанса останува закотвена во соработка со Соединетите Американски Држави, а во исто време ги охрабрува европските сојузници да преземат поголема одговорност за сопствената конвенционална одбрана, објави Анадолу.

Зборувајќи по состанокот на Букурешката деветка (Б9), Руте рече дека Русија останува „најзначајната и најдиректна закана“ за алијансата поради војната во Украина.

„Не смееме да ја намалиме гардата. Секогаш ќе правиме што е потребно за да ја одбраниме секоја педа од територијата на НАТО“, рече Руте, истакнувајќи ги засилените мерки за одвраќање и одбрана долж источниот крило на НАТО и на далечниот север.

Европејците преземаат поголема одговорност

Руте рече дека алијансата сега мора дополнително да ги зголеми воените капацитети, производството на одбрана и трошоците пред овогодинешниот самит на НАТО во Анкара.

Објаснувајќи го концептот „НАТО 3.0“, Руте рече дека моделот предвидува „посилна Европа во посилно НАТО“, при што САД продолжуваат да обезбедуваат нуклеарна и конвенционална поддршка, додека европските членки преземаат поголема одговорност за конвенционалната одбрана.

Руте уште еднаш го пофали американскиот претседател Доналд Трамп за охрабрувањето на сојузниците да ги зголемат трошоците за одбрана, нарекувајќи го минатогодишниот самит на НАТО во Хаг „еден од најголемите успеси на американскиот претседател во надворешната политика“.

Тој истакна дека некои членки на НАТО сега планираат да ја надминат целта од пет проценти пред 2035 година.

Тензии околу нападот врз Иран

Зборувајќи за загриженоста околу тензиите меѓу Вашингтон и некои европски сојузници околу нападите на САД и Израел врз Иран, Руте го призна „разочарувањето во САД“ поради реакциите на некои сојузници, но рече дека европските земји „ја слушнале пораката“.

„Навистина работиме заедно на ова“, рече Руте, посочувајќи на соработката во обезбедувањето на Ормутскиот теснец, вклучувајќи операции за расчистување на мини и претходно позиционирање на воени средства.

Топката на Путин

Осврнувајќи се на војната меѓу Русија и Украина, тој ја нагласи потребата да се продолжи воено да се поддржува Украина додека се чекаат значајни мировни преговори.

„Морам да кажам дека топката е очигледно во дворот на (рускиот претседател Владимир) Путин. Тој мора да учествува во мировните преговори. Тој сè уште не го прави тоа. Тој мора да биде подготвен да учествува во мировните преговори за навистина да се вклучи во нив“, рече Руте.