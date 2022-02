Украинците урнаа руски воен авион, делови паднаа врз куќа и предизвикаа пожар

Втор ден од руската инвазија на Украина. Се водат жестоки борби, а досега загинаа најмалку 137 украински војници и цивили јавуваат светските медиуми.

Утрово, украинските сили урнаа руски борбен авион „сухој Су-27“ над Киев, потврди заменик-министерот за внатрешни работи на Украина, Евгениј Енин.

Київ↘️ О 05:00 по вул. Садова 54 сталось пожежа двоповерхового приватного житлового будинку внаслідок падіння фрагментів літака. Площа пожежі уточнюється. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. Від ДСНС залучено 15 осіб та 2 од. техніки. pic.twitter.com/7XiyOOuXY8 — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) February 25, 2022

Фотографиите кои ги објави украинската Агенција за итни ситуации покажуваат дека избил пожар на двокатница откако делови од авионот паднале врз неа.

Buildings damaged from Russian strikes in Starobilsk, Luhansk Oblast. One Ukrainian died, according to Ukraine’s State Emergency Service. Photos: State Emergency Service of Ukraine pic.twitter.com/vYdYmsYXBz — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 25, 2022

Новинарите и надлежните јавуваат дека во центарот на Киев се слушаат силни експлозии.

Според првичните информации се слушнале најмалку две. Новинарката на „Гардијан“ Ема Грахам Харисон потврди дека слушнала нешто што звучело како „низа гласни експлозии“. Австрискиот амбасадор Олександер Шерба вели дека околу 4.25 часот наутро слушнал „две силни експлозии“.

Whatever was shot down over Kyiv was pretty big pic.twitter.com/aV6a3VwPgX — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 25, 2022

Киев е под ракетен напад, објави Антон Герашченко, советник на украинската влада.

„Ударите на Киев со крстосувачки и балистички проектили продолжи“, рече тој на новинарите по пат на СМС порака.