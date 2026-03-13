Русија заработила 6 милијарди долари од двете недели војна во Иран

Русија заработила дополнителни 6 милијарди евра за две недели борби меѓу САД и Иран, покажа анализа од 12 март на Центарот за истражување на енергијата и чистиот воздух (CREA).

Дополнителните заработки од фосилни горива од 510 милиони евра дневно се доволни за Русија да купува 17.000 дронови „Шахед“ на секои 24 часа по цена од 35.000 долари по единица, покажа анализата на CREA, објавена од германската непрофитна организација „Ургевалд“.

„Ургевалд“ предупредува дека ублажувањето на санкциите на САД ќе ѝ донесе на Москва „значаен финансиски приход“ додека Русија продолжува да ја води својата војна против Украина.

„Ова е политички избор. Владите можат да ја држат линијата на санкциите или можат да сигнализираат дека ако цените на енергијата се зголемат доволно високо, Западот секогаш ќе најде причина да трепне. Тој избор не само што ќе го продолжи страдањето на Украина. Тој ќе ја поткопа безбедноста на Европа како целина“, рече Александар Кирк, активист за санкции во „Ургевалд“.

Русија редовно испраќа дронови од типот „Шахед“ во масовни напади врз украинските градови и критичната инфраструктура. На 7 март, Русија лансираше 480 дронови, вклучувајќи и беспилотни летала од типот „Шахед“.

Претставникот на Кремљ, Кирил Дмитриев, разговараше со претставници на американскиот претседател Доналд Трамп во Флорида на 11 март, објави специјалниот претставник Стив Виткоф. Сојузниците на Украина воведоа санкции против руската енергија во обид да ја ограничат способноста на Москва да води војна.