Русија убива цивили додека глуми преговори за мир

Руски воздушен напад изминатата ноќ врз станбена област во Харков уби три лица, меѓу кои и едно дете, и рани 17, соопштија во понеделникот украинските власти, додека САД вршат притисок врз Киев бргу да прифати договор за крај на војната што ја започна Москва.

Во напад со дрон рано во понеделникот загинало 2-годишно момче во вториот по големина град во Украина, откако претходната ноќ имало напад со балистичка ракета, изјави на Телеграм гувернерот на поширокиот регион Харков, Олег Синегубов.Бројот на повредени во нападот врз Харков „постојано расте“, додаде Синегубов.

Исто така на Телеграм, градоначалникот Игор Терехов соопшти дека уште две лица се убиени и 17 повредени во двата напада, меѓу нив шест деца на возраст од 6 до 17 години.

„Жена штотуку беше извлечена од урнатините и е жива“, рече Терехов во објава во понеделникот наутро, предупредувајќи дека можеби уште луѓе се заробени под урнатини.

Харков, кој се наоѓа на североистокот на Украина блиску до границата со Русија, е цел на редовни руски напади со дронови и ракети откако Москва ја започна целосната инвазија во февруари 2022 година.

Претходниот напад со балистичка ракета во градот скршил околу 1.000 прозорци, изјави Синегубов. Репортери на Ројтерс виделе медицинари како им помагаат на жителите на улица и спасувачи како ја проверуваат штетата на станбените згради.

Две лица биле повредени во руските напади врз соседниот регион Суми, каде што биле оштетени најмалку десетина домови и една образовна установа, соопштија властите.

„Непријателот продолжува намерно да ја гаѓа цивилната инфраструктура во регионот Суми – подмолно, ноќе,“ изјави на Телеграм раководителот на регионалната администрација Олег Григоров.

Ројтерс не можеше независно да ги потврди оружјата што ги користела Русија. Од Москва немаше итен коментар. Двете страни негираат дека целат кон цивили во своите напади, но загинале илјадници луѓе, најголемиот дел од нив Украинци.