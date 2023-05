Русија понижена на Денот на победата над фашизмот (ВИДЕО)

„Злото се врати“, порача украинскиот претседател Володомир Зеленски во постот посветен на Денот на Европа. Таа порака беше едно камче од понижувачкиот мозаик за Русија во која сите очи беа вперени денес додека ја одбележуваше победата над хашизмот со воена парада, во време кога сите ја обвинуваат во Евриопа за истото тоа, а еден нивни амбасадор беше нападнат со црвена боја.

„Како пред 80 години, кога злото се нафрли во нашите градови и села, така и сега, како што тогаш ни ги убиваше луѓето, така и сега. Иако сега е уште еден агресор, целта е иста – поробување или уништување. И, како во Втората светска војна, ние не сме сами против злото. Ние се бориме против тоа, попирајќи се на заедничката сила на народите од слободниот свет. Како што тогаш се приближувавме кон нашата заедничка победа, така и сега.

Пред многу години, традицијата на прославување на Денот на Европа беше воспоставена на нашиот континент за да го одбележи постигнатиот мир и единство. Денес, единството на нашиот континент нè приближува до славењето на првиот ден од нашиот мир. Секоја година од утре, 9 мај, ќе го одбележуваме нашето историско единство – единството на сите Европејци кои го уништија нацизмот и ќе го поразат рушизмот.

Russia’s army is the most powerful in the world, – putin.

“Historical parade” with T-34 on the Red Square in Moscow. pic.twitter.com/H4KRXYiZsw

— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) May 9, 2023