Русија го нападна Киев пет часа со бараж од балистички ракети

Русија изврши еден од најголемите напади со балистички ракети врз Киев, започнувајќи петчасовен напад во кој загина најмалку едно лице, а седум беа повредени, со пожари и штети низ целиот град.

Украинските власти соопштија дека главниот град бил погоден со околу 40 ракети „Искандер-М“ и хиперсонични ракети „Циркон“. Жителите слушнале звук на сирена за воздушен напад во 1,30 часот наутро. Се слушнал звук на воздушна одбрана, по што неколку минути подоцна следеле низа експлозии.

Куќите во историскиот центар на Киев се тресеа, а десетици ракети пристигнаа за помалку од еден час. Втора сирена за воздушен напад се огласила во 6,30 часот наутро, при што се пријавени повеќе последици.

Трокатна зграда се запали во централниот кварт Шевченкивски. Спасувачите ископаа неколку луѓе заробени внатре и пронашле тело. Четири други области биле погодени, при што пријавени се пожари во канцелариски и станбени згради и во студентски дом.

Жителите кои се засолнувале во метро станицата „Лукјанивска“ објавија снимки откако таванот во предворјето на приземјето се срушил поради масивен бран на експлозија. Станицата е привремено затворена.

„Според прелиминарните информации, едно лице, за жал, е убиено како резултат на нападот“, соопшти градската воена администрација на Телеграм. Градоначалникот на Киев, Виталиј Кличко, рече дека седум лица се ранети.

Војската на Киев соопшти дека соборила 18 ракети во нападот во неделата, кој првенствено бил насочен кон украинскиот главен град. Додаде дека биле соборени и 108 од 125 дронови.

„Ракетите само продолжуваа да доаѓаат една по друга, експлозиите беа моќни, беше ужасно“, изјави 47-годишната жителка на Киев, Гана Загороднија, за новинската агенција АФП. „Мислев дека животот е пред крај“.

Зеленски минатата недела изјави дека САД и Украина постигнале политички договор за лиценци за производство на ценетите пресретнувачи „Патриот“, додавајќи дека се надева дека производството би можело да започне до крајот на годината. Се чини дека сопствените залихи на пресретнувачи во Украина се намалиле.

Но, зголемените руски напади во петтата година од војната на Москва го зголемуваат притисокот врз странските партнери на Киев да го забрзаат снабдувањето со антибалистичка одбрана.

„Заштитата од балистички ракети е наш постојан и врвен приоритет во моментов“, рече Зеленски во неделата на Икс. „Пресетнувачите се потребни секој ден“.

Нападите доаѓаат во време на големи антивладини протести во Киев по одлуката на Зеленски да го разреши популарниот и модернизирачки министер за одбрана на земјата, Михаило Федоров. Демонстрантите сакаат враќање на Федоров, а наместо тоа да биде разрешен главниот командант во советски стил, генерал полковник Олександр Сирски.

На една локација во западен Киев, работниците за итни случаи пребаруваа низ тлеечките урнатини и ги гасеа бомбардираните станови.

Жител кој се претстави како Влад изјави за Ројтерс дека бил во својот стан кога експлозија му ја откорнала вратата од балконот, која му се скрши на главата.

„Мојата баба живее со мене и не може да оди. Како би можел да избегам и да ја оставам зад себе?“, рече тој.

Имаше напади и врз Русија. Во саботата, Украина испрати дронови за напад за да уништат магацини за е-трговија во московскиот и тамбовскиот регион, при што загинаа осум лица и предизвикаа големи пожари.

Порано во саботата, руските напади убија пет лица, а беа повредени речиси 20 во неколку региони.

Според Обединетите нации, јуни беше најсмртоносниот месец за цивилите во Украина од април 2022 година, со најмалку 293 убиени лица.

Разговорите за ставање крај на најкрвавиот конфликт во Европа по Втората светска војна остануваат замрзнати, додека борбите на фронтот се ефикасно во застој.