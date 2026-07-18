Орбан: Тиранијата повеќе не е закана, туку реалност. Боже, заштити ја Унгарија

Отворена тиранија дојде во Унгарија поради постапките на премиерот Петер Маѓар и партијата Тиса, соопшти опозициската партија Фидес, коментирајќи го фактот дека претседателот Тамаш Суљок потпиша амандман на уставот со кој му се завршува мандатот.

„Маѓар и партијата Тиса извршија насилен напад врз претседателот на начин без преседан во Европската Унија, го ставија во недостоинствена положба, извршија притисок врз него и конечно го отстранија од функцијата доброволно. Ова е без преседан во Унгарија, од најтемните диктатури“, соопшти партијата Фидес.

Сулиок стана жртва на политичкото насилство на Тиса, соопшти партијата на поранешниот премиер Виктор Орбан, додавајќи дека Унгарија ја втурнала земјата во уставна криза. „Ако ова може да му се направи на претседателот денес, тогаш утре може да му се направи на секого во Унгарија“.

Парламентарниот клуб на претставници на Фидес ќе ги искористи расположливите средства за да се спротивстави на автократијата и да ги поддржи сите форми на мирен и легален отпор, се додава во соопштението. Орбан напиша на социјалните мрежи Фејсбук: „Денес е отстранета последната пречка. Тиранијата повеќе не е закана, туку реалност“.

„Ако ова може да му се направи на претседателот на републиката, тогаш никој повеќе не е безбеден“, предупреди Орбан. „Боже, спаси ја Унгарија“, додаде тој.

Претседателката на унгарскиот парламент, Агнес Форстхофер, ќе биде привремен шеф на државата додека парламентот не избере нов претседател на Унгарија во рок од 30 дена, пренесува АФП. Во Унгарија, претседателот нема право на вето кога станува збор за уставните реформи.