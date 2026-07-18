Американски војници убиени во Јордан. Иран до сојузниците: Подгответе се за поширока војна

Двајца американски војници се убиени, а еден е исчезнат по иранските напади во Јордан, потврди Централната команда на САД (CENTCOM). Смртните случаи се првите американски воени жртви во конфликтот со Иран од март и доаѓаат во време на зголемени тензии меѓу двете земји.

Во објава на социјалните мрежи, CENTCOM детално го опиша инцидентот. „Двајца американски војници беа убиени во борба во Јордан на 17 јули, додека Централната команда и партнерските сили ги одбија иранските напади со балистички ракети и беспилотни летала. Еден војник е исто така исчезнат“, се вели во соопштението. Идентитетите на загинатите нема да бидат објавени додека нивните семејства не бидат известени, што се очекува во рок од 24 часа.

Четири други американски војници беа итно префрлени во болници во Јордан, но оттогаш се пуштени на слобода. Други припадници на службата претрпеа полесни повреди и се вратија на должност. Си-Ен-Ен контактираше со Белата куќа за коментар за смртта на војникот.

Со овие смртни случаи вкупниот број на американски воени лица убиени во речиси петмесечниот конфликт се искачи на 15. Претходните смртни случаи беа во март. Шест резервисти на американската армија беа убиени на 1 март во директен ирански напад врз оперативниот центар во кувајтското пристаниште Шуаиба. Неколку дена подоцна, еден армиски наредник-мајор почина од повредите здобиени во напад во Саудиска Арабија.

Најновите шест смртни случаи се случија на 12 март кога танкер KC-135 Stratotanker се урна во западен Ирак. Воени извори во тоа време изјавија дека инцидентот не е предизвикан од непријателски оган.

Новите жртви доаѓаат по пропаѓањето на кревкото примирје меѓу Иран и САД, при што двете страни продолжија да разменуваат оган. Нападите на САД беа проследени со бранови ирански беспилотни летала и ракети насочени кон сè поголем број цели во земјите каде што се наоѓаат американските бази.

Порано во саботата, иранските власти објавија дека 12 Иранци се убиени во последните 24 часа. Според иранското Министерство за здравство, 50 лица се убиени, а повеќе од 500 се ранети во американските напади од обновата на конфликтот. Заменик-гувернерот на иранската покраина Хормозган изјави дека фабрика за десалинизација на вода е уништена во американски ракетен напад. Американската војска сè уште не ги коментирала тврдењата.

Централната команда на САД соопшти дека нивните напади биле дизајнирани да „продолжат да ги ослабуваат воените капацитети на Иран“. Американската војска утрово објави дека ги нападнала „надзорните позиции, воената логистичка инфраструктура, подземното складиште за оружје и поморските објекти“ на Иран. Иранските медиуми јавија за експлозии и напади во градовите Сирик, Ахваз и Јазд.

Во меѓувреме, иранската влада објави дека рамковниот договор меѓу Соединетите Американски Држави и Иран повеќе не е важечки, објави иранската новинска агенција Фарс. Иран го суспендираше договорот, изјави заменик-министерот за надворешни работи Казем Харибабади, според извештајот на новинската агенција Фарс.

„Зафатени сме со одбраната на земјата“, рече Харибабади во телевизиско интервју. „За жал, Американците ги прекршија своите обврски според Меморандумот за разбирање од Исламабад со своите агресивни мерки“, додаде тој.

Тој објасни дека Иран затоа верува дека повеќе не е должен да ги почитува своите обврски според документот.

Врховниот лидер на Иран, Моџтаба Хамнеи, во писмена изјава изјави дека повторените кршења на договорот од страна на САД покажуваат дека потписот на претседателот Доналд Трамп е „целосно безвреден и лишен од кредибилитет“, објави Ројтерс.

Хамнеи рече дека Соединетите Држави треба да знаат дека иранскиот народ и „фронтот на отпорот“ имаат „незаборавни лекции“ да научат од него.

САД и Иран се согласија на рамковен договор кон средината на јуни, кој требаше да го отвори патот за траен крај на војната. Рамковниот договор предвидуваше постигнување конечен договор во рок од 60 дена и отворање на Ормускиот теснец. Исто така, прекинот на огнот беше во сила од почетокот на април, но конфликтот повторно ескалираше на почетокот на јули.

Иран, исто така, ги повика своите регионални сојузници, вклучително и Хезболах, да се подготват за можноста за поширок конфликт. Оваа информација, според либанскиот весник „Нидаа Ал Ватан“, доаѓа од состаноците одржани во Техеран за време на неодамнешниот погреб на поранешниот врховен лидер Али Хамнеи.

Според весникот, лидерите на регионалната „Оска на отпорот“ под иранско покровителство им рекле на сојузниците дека периодот на чекање е завршен и дека подготовките за воени сценарија сега стануваат приоритет.

Според извештаите, на Хезболах му е дадена директива да биде во целосна готовност за каква било ескалација. Иранските власти, исто така, предупредија дека секој иден конфликт би можел да биде значително поширок и поинтензивен од сите претходни.

„Нида Ал Ватан“, исто така, објавува дека Техеран сè уште го смета Хезболах за своја најважна регионална поддршка, особено по загубите што ги претрпеа иранските посреднички групи во последните месеци.