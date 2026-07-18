Најџел Фараж ќе се соочи со 33 противкандидати во Клактон на предвремените парламентарни избори

Лидерот на британската десничарска партија „Реформирај го Обединетото Кралство“, Најџел Фараж, ќе се соочи со рекордни 33 кандидати од мали и маргинални партии на предвремените парламентарни избори во изборната единица Клактон он Си (Clacton-on-Sea). Ова следува откако локалните власти го потврдија конечниот број пријавени кандидати за гласањето закажано за 13 август.

Советот на областа Тендринг соопшти дека по истекот на рокот за регистрација на кандидатурите, вкупниот број пријавени кандидати за изборите достигнал 34 лица, што претставува апсолутен историски рекорд за британски парламентарни избори.

Главните британски политички партии – Лабуристите, Конзервативците и Либералните демократи – одлучија целосно да го бојкотираат гласањето, оценувајќи го потегот на Фараж како обид за привлекување политичко внимание и бегство од официјалните истраги. Фараж ненадејно поднесе оставка на пратеничкото место за веднаш повторно да се кандидира, со цел, како што изјави, народот да му пресуди во пресметката меѓу него и политичкиот естаблишмент. Тој во последно време се наоѓа под силен притисок поради парламентарната истрага за неговите лични финансии и непријавени донации од контроверзни бизнисмени.

Поради бојкотот на големите партиски блокови, гласачкото ливче ќе биде исполнето со ексцентрични и сатирични фигури. Најпознат меѓу нив е Гроф Бинфејс (Count Binface) – сатиричен лик кој настапува како „меѓугалактички вселенски воин“ со канта за отпад на главата.

Покрај него, во трката се вклучува и „Официјалната партија на монструозно лудите“ (Official Monster Raving Loony Party), која направи исклучок од изборната пракса кандидирајќи повеќе свои претставници за истото место, вклучувајќи го партискиот лидер Алан „Хаулинг Лоуд“ Хоуп, неговиот заменик Барон фон Тандерклап и благајникот Ник Летачката Тула. Меѓу останатите кандидати се издвојува и британскиот актер и десничарски активист Лоренс Фокс, како и десетици независни кандидати.