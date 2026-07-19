Клучна личност во партијата на Мерц поднесе оставка поради мајчинство од сурогат мајка

Важна личност во централно-десничарската партија на германскиот канцелар Фридрих Мерц поднесе оставка од лидерската позиција во саботата, изјавија партиски извори за АФП, поради контроверзиите околу неговото користење на сурогат мајка во САД и покрај забраната за оваа практика во Германија.

„Во последните денови сфатив дека мојата лична среќа да основам семејство со мојот сопруг и да станам татко е некомпатибилна со мојата политичка функција“, напиша Јенс Шпан, претседател на фракцијата на ЦДУ во парламентот, во писмо до колегите кое го доби АФП.

Партијата ЦДУ на Шпан и Мерц е жестоко против сурогат бременостите, а неодамна гласаше за задржување на забраната во Германија на партискиот конгрес во февруари.

Шпан и неговиот сопруг неодамна станаа родители на дете користејќи сурогат мајка во Соединетите Американски Држави.

Таа одлука веднаш предизвика критики од ЦДУ откако веста се појави во германскиот печат во четвртокот, вклучувајќи повици до Шпан да поднесе оставка, како и обвинувања за лицемерие од други политичари.

Шпан се обиде да се одбрани во поткаст интервју за весникот „Билд“ во петокот.

Тој рече дека „долго време се борел со себе, вклучително и за прашањето за сурогат мајчинство“ пред конечно да одлучи да има дете на тој начин.

Мерц одби јавно да се изјасни за одлуката на Шпан во петокот, но рече дека прашањето ќе го дискутира националниот извршен комитет на партијата.

Канцеларот, исто така, рече дека „не гледа причина“ да се променат германските закони за сурогат мајчинство или да се измени долгогодишната опозиција на ЦДУ.

Шпан, 46, претходно беше министер за здравство за време на пандемијата Ковид-19 под поранешната канцеларка Ангела Меркел.

Во последниве години, тој стана истакнат глас на десничарскиот фронт на ЦДУ, особено залагајќи се за потврд став за имиграцијата.

Сурогат мајчинството останува контроверзно, а повеќето земји од ЕУ силно го ограничуваат или забрануваат. Тоа доведе до тоа некои граѓани, вклучувајќи ги ЛГБТК+ паровите и хетеросексуалните парови кои се соочуваат со неплодност, да бараат договори за сурогат мајчинство во странство.

Италија ја прошири својата забрана во 2024 година, правејќи ја нелегална за оние кои бараат сурогат мајчинство во странство. Но, во Франција, највисокиот суд на земјата неодамна пресуди дека треба да ги признаат децата родени преку сурогат мајчинство во странство, иако самата земја го забранува комерцијалното сурогат мајчинство.