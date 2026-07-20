Џеј Ди Венс доби син, прво бебе на актуелен потпретседател по 156 години

Вашингтон – Потпретседателот Џ.Д. Венс и неговата сопруга, втората дама Уша Венс, во недела го објавија раѓањето на нивното четврто дете, прво родено за време на актуелен потпретседател по повеќе од 150 години.

Роден во недела, Алек Нил Венс им се придружува на постарите браќа и сестри Јуан (9); Вивек (6); и Мирабел (4).

Венс го објави раѓањето на социјалните мрежи со изјава потпишана од него и неговата сопруга.

„Возбудени сме што објавуваме дека нашето момче, Алек Нил Венс, се роди утрово. Уша и бебето се среќни и здрави, а нашите деца се пресреќни што го запознаа својот мал брат“, се вели во соопштението.

Тие им се заблагодарија на лекарите и персоналот во Националниот воено-медицински центар „Волтер Рид“ и на медицинскиот тим на Белата куќа.

Растечкото семејство на републиканскиот потпретседател е во согласност со неговото страсно залагање Американците да имаат повеќе деца. Тој, исто така, посочи дека убиството на конзервативниот активист Чарли Кирк, кој му беше пријател, во 2025 година, влијаело врз одлуката да има уште едно дете.

Венс, поранешен американски маринец, постојано изразуваше загриженост за намалувањето на стапките на наталитет во Америка додека ја започнуваше својата политичка кариера во 2021 година со кандидатура за место во Сенатот на САД од Охајо. Како потпретседател, тој рече во Вашингтон на митингот против абортусот „Марш за живот“ во 2025 година: „Сакам повеќе бебиња во Соединетите Американски Држави“.

Вицепретседателот, кој има 41 година, беше придружуван на патувањата во странство од Уша Венс, 40, и нивните деца, при што децата често беа облечени во пижами додека се качуваа на „Ер Форс Два“ за ноќните летови.

Уша Венс, ќерка на имигранти од Индија, веќе беше предмет на јавна фасцинација поради нејзиниот сопруг. Нејзината бременост, која беше објавена во јануари, го засили тој фокус бидејќи е реткост за лицата кои ги извршуваат највисоките јавни функции во Соединетите Држави да им се придружат на своите семејства додека служат.

Последниот пат кога актуелен потпретседател станал татко бил во 19 век.

Шујлер Колфакс и неговата втора сопруга, Елен Вејд, добиле син, Шујлер Колфакс III, во 1870 година, кога Колфакс бил потпретседател, според Историското здружение на Белата куќа. Децении пред тоа, Џон Ц. Калхун и неговата сопруга, Флорид Боно, добиле син, Вилијам, во 1829 година, кога Калхун бил потпретседател, соопшти здружението.

Најновото дополнување на семејството на Венс беше дел од неодамнешниот мини бејби бум меѓу врвните членови на администрацијата на претседателот Доналд Трамп. Сопругата на заменик-шефот на кабинетот на Белата куќа, Стивен Милер, неодамна го роди четвртото дете на двојката, а портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, го доби своето второ дете со својот сопруг, Николас Ричо, во мај.

Уша Венс неодамна се најде под лупа откако модниот критичар на „Њујорк тајмс“ го привлече вниманието кон припиточниот, корален фустан за трудници што го носеше за епизодата за Денот на татковците во „Storytime with the Second Lady“, видео подкаст што го лансираше за време на бременоста.

„Тајмс“ напиша дека вниманието што Венс, Милер и Ливит го посветиле на нивните бремености понудило „слика на идеализирана женственост што му дава буквална форма на пронаталистичкото движење“, кое ги охрабрува паровите да имаат што е можно повеќе деца за да се спротивстават на намалувањето на стапките на наталитет.

Втората дама одговори на социјалните медиуми, пишувајќи: „Сега кога го знаеме политичкото значење на мојот корален фустан за трудници од 8,75 долари од „Олд Нејви“, едвај чекам да чујам што има да каже „Њујорк Тајмс“ за моите панталони со еластичен појас и компресивни чорапи! Во меѓувреме, уживајте во мојата мода за бременост (или недостатокот од неа) и добра приказна со вашите деца на „Сторитајм со Втората дама“. Подоцна ја сподели сметката за фустанот, а нејзиниот сопруг ја поздрави нејзината штедливост.

„Таа купи фустан од 50 долари за 8,75 долари. Америка: запознајте го вашиот следен директор на федералниот буџет!“, напиша потпретседателот на социјалните медиуми.

Џеј-Ди Венс изјави дека вдовицата на Кирк, Ерика Кирк, која им кажала дека посакува да имала повеќе од две деца со својот сопруг пред тој да биде убиен минатиот септември во Јута, ги навела него и втората дама да одлучат да го зголемат своето семејство. Уша Венс, поранешна адвокатка која некогаш работела како службеник за главниот судија на Врховниот суд, Џон Робертс, се согласила – делумно.

„Беше многу моќно она што (Ерика) го кажа за своето семејство и секако многу трогателно за двајцата. Мислам дека веќе почнав да го отворам умот за таа можност“, рече Уша Венс за време на заедничкото интервју со својот сопруг за „CBS Sunday Morning“ што се емитуваше во јуни. „Не би рекла дека ова, за мене на кој било начин, беше одлучувачки фактор. Но, се случи во средината на разговорот што веќе го водевме.“