Енди Бернам стана нов британски премиер

Енди Бернам формално стана премиер на Велика Британија откако се сретна со кралот Чарлс во Бакингемската палата, четвртата личност што ја извршува оваа функција за помалку од четири години и шестата во рок од една деценија.

Бернам, кој ја презеде функцијата од Кир Стармер како лидер на Лабуристичката партија во петокот, го прифати назначувањето за премиер кратко откако Стармер отиде во палатата за да поднесе оставка на монархот.

Потоа Бернам отиде во Даунинг стрит 10 и пред седиштето на владата одржа краток говор и во многу аспекти тоа беше само изменета верзија со најважните моменти од многу подолгиот и посуштински говор што тој го одржа во петокот кога беше избран за лидер на Лабуристичката партија. Но, тој содржеше две впечатливи карактеристики.

Прво, имаше објава за политика, и тоа беше доста храбра; ставање крај на спиењето на отворено.

Бернам ја постави истата цел како градоначалник на Голем Манчестер, а не ја постигна. Всушност, како што неодамна објави „Мил“ во Манчестер, спиењето на отворено во градот е во пораст во последните четири години. Бернам посети центар за бездомници рано утрово и сними збирно ТВ интервју кое беше емитувано на Скај њуз. На прашањето зошто ветува дека ќе го укине спиењето на отворено на национално ниво кога не може да го стори тоа во својот град, Бурнам (кој даваше 15% од својата плата како градоначалник во фонд за справување со бездомништвото) рече дека во Манчестер бројките повторно почнаа да растат, откако на почетокот паднаа, делумно поради настани надвор од негова контрола. Тој продолжи:

„Водевме шема наречена ‘кревет секоја вечер’. И ја финансиравме на различни начини.

Но, ние ќе бевме единственото место што го правеше тоа. Нема да можете да ги намалите бројките ако сте единственото место и луѓе [од други градови] доаѓаат во Манчестер.

Па тоа ме научи дека единствениот начин е да го направиме ова заедно. Сите влечат во иста насока, како што направивме во пандемијата затоа што ги внесовме луѓето внатре во пандемијата“.

Бернам, исто така, го откри својот внатрешен Џереми Корбин. Откако се повлече од функцијата лидер на Лабуристите, Корбин откри дека доколку ги победел изборите во 2017 година, и тој ќе наредел крај на спиењето на отворено уште од првиот ден. Ова е објава на Барнам што ќе ги развесели идеалистите, прогресивците и левичарите од Лабуристичката партија, особено.

Втората впечатлива карактеристика беше тонот. Барнам штотуку стана премиер. Но, тој не започна со славење на својот успех, туку со признавање на неуспехот – неуспехот на неговата генерација политичари. Тоа не беше мрачен говор, но беше говор со силна нишка на понизност и реализам. Тоа е веројатно она што нацијата го сака, или барем му е потребно.

Бернам се врати во парламентот на дополнителни избори организирани од неговите сојузници со експлицитна цел да го замени Стармер, откако актуелниот премиер ја изгуби поддршката од многу пратеници од Лабуристичката партија и голем број негови министри по низа политички несреќи и полукружни пресврти.

Барнам беше избран за премиер без никаква конкуренција и со ограничен надзор.