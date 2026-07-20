Русија погоди турски товарен брод во близина на Одеса. Десет лица загинаа

На 19 јули, руската војска го нападна трговскиот брод „Златен лав“, во сопственост на турска компанија кој пловел под знамето на Гвинеја-Бисао, во близина на Одеса, соопштија украинските воздухопловни сили. Според нив, во нападот биле употребени три крстосувачки ракети „Kх-59/Kх-69“. Ударот бил на десната страна од надградбата на бродот, поради што избувнал пожар.

Управата за морски пристаништа на Украина (УМП) прецизираше дека на бродот со сув товар имало 17 членови на екипажот – државјани на Сирија и Индија, како и пилот од УМП. Пилотот и уште девет лица загинале. Осум морнари биле спасени и хоспитализирани во болница во Одеса. Бродот превезувал жито – во времето на нападот излегувал од украинско пристаниште со товар пченка.

Во јули, Русија ги засили нападите врз комерцијални бродови и пристаништа во Украина. Според украинската податоци, 23 пристанишни објекти и 17 цивилни бродови биле нападнати во првите две недели од месецот. Како резултат на тоа, 11 лица загинаа, вклучувајќи пристанишни работници и странски морнари.

Следствено, Украина се соочи со тешкотии во извозот на жито. Сопствениците на бродови одбиваат да испраќаат бродови во пристаништата на Црното Море во земјата поради страв од понатамошни напади, а некои трговци привремено престанаа да купуваат жито од Одеса, објави „Фајненшел тајмс“.

Во друг руски напад во регионот Одеса, бил погоден бродот за товар на големо „Вентуро“. Едно лице загинало, а 17 морнари биле евакуирани.