„Гардијан“: Трамп, а не Иран, е најголемата опасност во светот

Безгрижен и несвесен, Доналд Трамп е изгубен во Иран, неспособен да најде излез од катастрофалната војна што ја започна. Уште еднаш, американската војска ја бомбардира земјата и, сè повеќе, нејзината цивилна инфраструктура. Како и претходно, ова незаконско напаѓање го зајакнува отпорот на тврдокорниот режим на кој малку му е грижа за страдањето на својот народ. Колку често Трамп и Пит Хегсет, дивиот господар на коските на Пентагон, ја поздравија лажната победа? Претседателот оваа недела тврдеше дека „извојува голема победа“. Никој не му верува. Дури и додека ги брои огромните човечки и економски трошоци за неговата персиска глупост, светот што набљудува се потсмева на американската немоќ.

Контролата на Ормутскиот теснец, затворен поради воинственоста на Трамп, сега е ограничена, неостварлива цел на Белата куќа. Поголемите воени цели на САД и Израел – елиминирање на нуклеарната програма на Иран, деградирање на неговите регионални милиции, промена на режимот – се помалку остварливи од кога било. Кроткото водство на Трамп ги прави американските сили неефикасни, а не Корпусот на Исламската револуционерна гарда. Ако Иран навистина е егзистенцијалната закана како што тврди, логичниот тек би бил целосно освојување. Кога Џорџ В. Буш одлучи дека Ирак претставува неприфатлива опасност, тој изврши инвазија со 170.000 копнени трупи. Тоа беше катастрофа. Но, барем Буш имаше храброст.

Костумираниот Трамп не се осмелува да се обиде со нешто слично во Иран, за што светот несомнено треба да биде благодарен. Но,нема исто така да ја признае својата грешка во неодговорното започнување војна што не може да ја заврши. Тој претпочита да ги изложи цивилите и американските трупи на непобедлива вечна војна на исцрпување, да ги загрози арапските сојузници од Заливот, да ја оштети глобалната економија, да ризикува катастрофален глад во земјите во развој, да ги развесели срцата на тираните од Москва до Пекинг, да го наруши меѓународното право и да ги уништи изборните перспективи на неговата Републиканска партија – наместо да прифати дека погрешил и да бара дипломатско решение преку застанатите „мировни преговори“.

Самобољубието на Трамп, а не Иран, е глобален непријател број 1. Тој е главната причина зошто оваа војна повторно ескалира неконтролирано. Тој е оружје за масовно уништување од еден човек.

Тука постои познат образец. Трамп отиде во војна без да се консултира со Конгресот, со сојузниците на САД или со американската јавност. Тој немаше јасен план или долгорочна стратегија. Ги проголта сомнителните гаранции за брза победа од подеднакво сомнителниот премиер на Израел. Неговото длабоко незнаење за воените и регионалните ризици не беше нарушено од експертските проценки што ги игнорираше. Неверојатно, Трамп очекуваше Иран да капитулира пред да го затвори теснецот и беше „шокиран“ од неговите одмазднички напади врз американските бази во земјите од Персискиот Залив. Никој друг не беше.

Истата ароганција и неодговорност го карактеризираа минатогодишниот грандиозен „мировен план за Газа“ од 20 точки. Ниту еден од клучните елементи – реконструкција, меѓународни сили за стабилизација, демилитаризација – не напредува, а Трамп во голема мера го изгуби интересот. Хамас не се разоружа, израелските сили одбиваат да се повлечат од територијата, хуманитарната помош е сè уште нарушена и повеќе од 1.000 Палестинци се убиени од октомврискиот „прекин на огнот“. Без политичко решение на повидок, Газа опстојува во состојба на немир, не војна.

Слична критика важи и за бескорисните интервенции на Трамп во војната меѓу Украина и Русија. Тој никогаш не се загрижи за основните причини или за нечесните мотиви на Владимир Путин. Тој го фаворизираше она што го сметаше за посилна страна и се обиде да го натера Володимир Зеленски, претседателот на Украина, да се доведе во квази-капитулација. Кога тоа не успеа, тој раздразливо му го сврте грбот на Киев – иако сè уште се обидува, од причини што само тој може да ги објасни, да го смири непопустливиот Путин. Сега овој модел на претседателска глупост, нетрпение и неодговорност се повторува во Иран.

Не можејќи да се извлече, Трамп се мачи. Во срцето на ескалацијата од оваа недела е јунскиот „меморандум за разбирање“, кој наводно го замрзна конфликтот 60 дена во исчекување на суштински преговори. Трамп го поздрави Меморандумот за разбирање како личен триумф, но како и многу негови договори, тој е фатално погрешен. Неговиот петти став се чинеше дека ја легитимира де факто иранската контрола врз теснецот. Очаен за излез од блокадата, Трамп се согласи со тоа. Сега, како што последиците стануваат појасни, тој стрела. Не е ни чудо што Техеран не му верува. Кој му верува?

Штетата предизвикана од фијаското на Трамп со Иран во овој момент изгледа неограничена. Тоа е спектакл од вид што светот ретко го видел. Како алкохоличар кој пие пијалак верувајќи дека, овој пат, исходот ќе биде различен, Трамп продолжи со секојдневното бомбардирање, иако сите претходни напади не го дадоа посакуваниот ефект. Колку повеќе бомбардира, толку повеќе режимот станува непоколеблив, толку повеќе конфликтот се интензивира им проширува, а толку е помала секоја шанса за решавање на нуклеарното прашање кое, според САД и Израел, е сржта на проблемот.

Јасно е дека Трамп, ветувајќи дека ќе наметне поморски такси во теснецот, а потоа повлекувајќи се за 24 часа, надгледувајќи напади врз цивилната инфраструктура што би можеле да се сметаат за воени злосторства и соочувајќи се со економски лошата перспектива за блокада на Црвеното Море од страна на Хутите од Јемен поддржани од Иран, нема поим како да избега од оваа продлабочена каша. Европските сојузници гледаат со сомнеж, непријателите на Вашингтон се кикотат од радост, глобалните пазари се исплашени, а цената на нафтата повторно расте. Репутацијата и влијанието на САД во светот се намалуваат со секоја испукана ракета. Тешко е да се биде суперсила кога никој не те почитува.

Кој ќе го запре Трамп? Конгресот му рече да ја запре војната или да побара официјално овластување. Тој го игнорира тоа. Анкетите покажуваат дека мнозинството Американци се против целиот хаос од 100 милијарди долари што ја поттикнува инфлацијата, но Трамп одбива да слуша. Згрозените сојузници, лижејќи ги раните по уште едно вербално навредување на самитот на НАТО во Анкара, не се осмелуваат да го спречат од страв од траен прекин. Папата Лав се труди храбро. Молитвата можеби е единственото нешто што останало.

Седнат во Кремљ меѓу урнатините на сопствените воени заблуди, Путин е пресреќен да ги гледа Американците како ги насочуваат оскудните пресретнувачи на ракети, богатството и енергијата во уште една вечна војна на Блискиот Исток, далеку од Украина. Колку се поголеми тензиите во западниот сојуз, толку подобро му се допаѓа тоа, особено ако – како што се сомневаат разузнавачките извештаи – Русија планира голема провокација со хибридна војна во Полска или балтичките републики. И, ако некој се сомнева во ставот на Кина, само погледнете го минатонеделниот тест на ракета со долг дострел лансирана од подморница во Јужниот Пацифик. Како и загрижените Јапонија и Тајван, претседателот Ши Џинпинг внимателно го проучува театарот на хаосот на Трамп. Кина е веќе огромен фактор, економски и во однос на влијанието на меката моќ. Порано или подоцна, Ши ќе профитира воено.

Загатката на Трамп на крајот на краиштата треба да ја реши американскиот народ. Тие го избраа него. Тие го оптоварија светот со ова опасно чудовиште. Токму тие на крајот може да ја платат највисоката цена за неговите пустошења. Како Томас Џеферсон и основачите во 1776 година, ние, луѓето во светот, ги сметаме овие вистини за очигледни: далеку од тоа да ја направи Америка повторно голема, Трамп ја прави помала, полоша, понесреќна, поподелена, поизолирана и непосакувана. Итно е потребна сега декларација за независност од Трамп во 2026 година. (Гардијан)