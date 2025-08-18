Русија ги продолжи нападите врз Украина, во Харков загинаа три лица има и едногодишно дете

18/08/2025 07:53

Три лица, меѓу кои и едногодишно дете, загинаа утрово во руски напад со беспилотни летала врз Харков, а 17 лица се повредени, изјави градоначалникот Игор Терехов.

„За жал, пронајдено е телото на уште едно лице кое беше убиено од непријателски „шахед“. Загинаа вкупно три лица, меѓу кои и едно мало дете“, напиша Терехов на Телеграм, пренесува Укринформ.

Началникот на Харковската регионална воена администрација (ОВА), Олег Синегубов, во објава на Телеграм изјави дека „во овој момент, лекарите им помагаат на уште едно шестгодишно девојче и една жена (42)“.

-Бројот на жртвите од утринскиот напад врз Харков постојано се зголемува, рече Синегубов.

Харков утринава беше цел на напад со дроновите „шахед“, а по нападот избувнаа пожари во Индустриската зона на градот.

Поврзани содржини

Судир меѓу демонстрантите и полицијата пред просториите на владејачката Ликуд во Израел
Зеленски се надева дека заедничката сила на Украина и Западот ќе ја присили Русија на мир
Центристот Родриго Паз води на претседателските избори во Боливија
Трамп: Зеленски би можел да ја заврши војната со Русија речиси веднаш
Макрон: Путин не сака мир, туку капитулација на Украина
Зеленски: Историска е одлуката на САД да се обиде да обезбеди безбедносни гаранции за Украина
Билд: Трамп сака утре прво да има тет-а-тет средба со Зеленски, а потоа и со европските лидери
Најмалку 21 лице загина чекајќи хуманитарна помош во Газа

Најчитани