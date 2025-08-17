Рубио: Самитот на Путин и Трамп беше „многу добар и продуктивен“

Американскиот државен секретар Марко Рубио изјави дека Самитот на претседателите на Русија и САД, Владимир Путин и Доналд Трамп, одржан на 15 август на Алјаска, бил „многу добар и продуктивен“.

На прашање на руски новинари, тој кратко одговори: „Многу добро. Беше многу продуктивно“.

Путин и Трамп се сретнаа во воената база Елмендорф-Ричардсон во Анкориџ. Разговорите траеја нешто помалку од три часа и се сметаат за еден од клучните настани во новата фаза на руско-американските односи.