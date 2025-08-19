Рубио открива детали од преговорите: „Веќе не даваме оружје, туку го продаваме“

Состаноците одржани вчера во Вашингтон се првиот знак за можен пробив во тригодишната војна, оцени американскиот државен секретар Марко Рубио. Тој ги нарече разговорите меѓу Доналд Трамп, Володимир Зеленски, европските и НАТО лидери „голем момент“, пишува Ројтерс.

Во изјава за Фокс њуз, Рубио потврди дека клучните преговори „напредуваат“, но нагласи дека конкретните резултати ќе потраат повеќе време. Оваа средба претставува најзначаен дипломатски напор во последните три години од конфликтот.

Кога беше прашан за безбедносните гаранции, чие вклучување од САД го вети Доналд Трамп, Рубио одговори дека Америка активно работи со сојузниците за да ја дефинира нивната точна форма. „Работиме на тоа токму сега“, рече тој.

Тој, исто така, истакна промена во пристапот кон воената помош.

„Украинците ни кажаа дека најсилната безбедносна гаранција што можат да ја замислат за нивната иднина е да имаат силна војска во иднина, а тоа е друга динамика што се промени“, објасни Рубио. „Веќе не ѝ даваме оружје на Украина. Повеќе не ѝ даваме пари на Украина. Сега им продаваме оружје, а европските земји плаќаат за тоа преку НАТО. Тие го користат НАТО за да купат оружје и да го префрлат во Украина. Тоа е уште една голема промена во начинот на кој оваа војна се пристапуваше само под администрацијата на Бајден, на пример.“

Како дел од безбедносните гаранции, Рубио го спомена и договорот за минерали што Украина го потпиша во февруари. Договорот вклучува основање нов фонд за инвестирање во украински минерали, ретки земни метали и други вредни природни ресурси.