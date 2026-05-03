Рубио ќе ги посети Ватикан и Италија откако Трамп го нападна папата

Рим- Државниот секретар на САД, Марко Рубио, ќе ги посети Ватикан и Италија следната недела, објавија денес два италијански весници, неколку недели откако претседателот Доналд Трамп наиде на критики од христијаните од целиот политички спектар со напаѓањето на папата Лав на социјалните медиуми.

Извештаите во италијанските весници „Ла Република“ и „Кориере дела Сера“ не кажаа дали Марко Рубио, католик, ќе се сретне со папата лично, но рекоа дека се очекува да се сретне со кардиналот Пјетро Паролин, највисокиот дипломат на Ватикан.

Рубио последен пат се сретна со папата Лав, првиот американски папа, во мај 2025 година, заедно со потпретседателот Џ.Д. Венс. Двајцата американски претставници присуствуваа на инаугуративната миса на новиот папа на плоштадот „Свети Петар“ и имаа приватна средба со него следниот ден.

Папата ја критикува војната против Иран

Папата Лав, кој остана релативно низок профил на глобалната сцена во првите месеци од неговиот понтификат, во последните недели се појави како отворен критичар на војната меѓу САД и Израел против Иран и остро ги критикуваше имиграциските политики на администрацијата на Трамп.

Трамп го критикуваше Лав неколку пати на социјалните мрежи во април, еднаш нарекувајќи го „ужасен“. Американскиот Стејт департмент, прес-службата на Ватикан и портпаролот на италијанската влада не одговорија веднаш на барањата за коментар за извештаите.

Се очекува Рубио да се сретне и со италијанските министри за надворешни работи и одбрана, објавија весниците, додавајќи дека патувањето има за цел да ги намали тензиите меѓу двете земји по острите критики на Трамп кон италијанската премиерка Џорџија Мелони, еден од неговите најблиски европски сојузници, минатиот месец.

Можна е и средба со Мелони

Распоредот сè уште не е финализиран, објави Кориере, а средбата со Мелони не е исклучена, додаде Ла Република. Патувањето доаѓа неколку дена откако Пентагон објави повлекување на 5.000 американски војници од Германија, неговата најголема европска база, завчера.

Расправата околу војната во Иран и тензиите околу царините дополнително ги затегнаа односите меѓу САД и Европа. Италија е меѓу европските земји со најголем број американски војници, речиси 13.000, според податоците од крајот на 2025 година, распоредени во шест бази.