Рубини загрижен заради инфлацијата и каматните стапки

Војната со Иран би можела да има сериозни импликации врз инфлацијата и каматните стапки, рече познатиот економист Нуриел Рубини.

„Но, постојат три вида инфлација. Едниот е кога имате привремено зголемување на нивото на цените кое исчезнува. Вториот е кога има трајно зголемување на нивото на цените, но очекувањата за инфлација не се закотвени. И третиот е кога има зголемување на стапката на инфлација и очекувањата за инфлација“, рече професорот на Универзитетот во Њујорк, Нуриел Рубини, во емисијата Opening Bid на Yahoo Finance.

„Во првите два случаи, оптималниот одговор е да се чека и да се види и да се остане на штрек, а не да се намалат каматните стапки, или да се зголемат. Но, ако очекувањата за инфлација станат закотвени, Федералните резерви се принудени, или која било централна банка е принудена да ги зголеми каматните стапки. Во спротивно, имате трајно зголемување на очекувањата за инфлација. Значи, сè уште не знаеме дали ќе бидеме во тоа трето сценарио. Зависи од тоа колку долго ќе трае војната и колку долго цените на нафтата ќе останат далеку над 100 долари за барел.“

Рубини, познат по прекарот „Д-р Дум“ поради неговото рано предвидување за падот на пазарот на домување во 2008 година, е еден од највлијателните економисти во светот. Неговата кариера ги опфаќа највисоките нивоа на политиката и академијата, вклучувајќи улоги во Советот на економски советници на Белата куќа, Министерството за финансии и Меѓународниот монетарен фонд (ММФ).

Рубини додаде за економските перспективи: „Би рекол дека ако нафтата остане над 100 долари до крајот на април, влијанието врз инфлацијата е поголемо, а влијанието врз растот е исто така малку поголемо. Но, тоа не е доволно [за да се турне економијата во рецесија].“

Берзата добро се одржа и покрај порастот на цената на нафтата, што го доведува во прашање производствениот потенцијал на американската економија оваа година.

Но, економските пукнатини од операцијата „Епски бес“ почнуваат да се покажуваат.

Прелиминарното отчитување на расположението на потрошувачите на Универзитетот во Мичиген за март падна на 55,5, што е најниско ниво во 2026 година. Интервјуата спроведени пред нападот врз Иран покажаа зголемен оптимизам на потрошувачите, но податоците собрани во деветте дена по воената акција „целосно ги избришаа“ тие добивки.

Очекувањата за лични финансии паднаа за 7,5% на национално ниво, пад што се прошири на сите нивоа на приходи и политички припадности.

Во меѓувреме, реперите PMI за производство за март укажуваат на нагло забавување на активноста.

„[Повисоките цени на бензинот] се апсолутно рецесиски на краток рок“, рече поранешниот инсајдерски човек на администрацијата на Трамп, Гари Кон, во втората епизода од „Отворање на понудите“.