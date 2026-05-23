Роналдо остана без наградата за играч на годината во Саудиска Арабија. Ја освои негов соиграч

Кристијано Роналдо не беше прогласен за играч на сезоната во Саудиската професионална лига, и покрај тоа што конечно ја освои титулата со Ал-Наср. Престижната награда му припадна на неговиот соиграч од клубот и репрезентацијата на Португалија, Жоао Феликс. Роналдо постигна два гола во победата од 4-1 над Дамак во четврток, обезбедувајќи ја првата титула на својот клуб по повеќе од три години, но тоа не му беше доволно за да ја освои индивидуалната награда, објавува „Дејли меил“.

Иако Роналдо ја заврши сезоната како трет стрелец во лигата со 28 гола – зад Хулијан Кињонес (33) и Иван Тони (32) – се чини дека целокупниот придонес на Феликс во тимот бил клучен за освојувањето на наградата. Покрај своите 20 гола, Португалецот имаше и 13 асистенции, најмногу од кој било друг играч во лигата, и се покажа како клучен играч во кампањата на Ал-Наср за 11-тата титула во лигата, прва од сезоната 2018/19.

Екипата на тренерот Жорге Жесус на крајот ја обезбеди титулата со 86 бода, два повеќе од рекордерот Ал Хилал кој има 21 титули. Патот до прославата не беше лесен. Тие не успеаја да ја обезбедат титулата една недела претходно откако голманот Бенто направи грешка во судиското продолжение во ремито 1-1 против Ал Хилал, а минатиот викенд претрпеа шокантен пораз дома од Гамба Осака во финалето на Азиската лига на шампиони. Сепак, во решавачкиот натпревар против Дамак, заедно со Роналдо и Феликс, меѓу стрелците се појави и поранешниот играч на Ливерпул, Садио Мане.

Жоао Феликс пристигна во Ал-Наср минатото лето по разочарувачкиот втор престој во Челзи, каде што одигра 20 натпревари за тимот на Енцо Мареска во првата половина од сезоната, стартирајќи само три во Премиер лигата пред да се приклучи на Милан како позајмен играч во јануари 2025 година.

Феликс се приклучи на Атлетико Мадрид од Бенфика за 113 милиони фунти во 2019 година како 19-годишник, третиот најскап трансфер во историјата во тоа време. Оттогаш тој се лизна на четвртото место откако Александар Исак се приклучи на Ливерпул од Њукасл за 125 милиони фунти минатото лето.

Во Бенфика, Феликс стана најмладиот играч што постигна хет-трик во Лигата на Европа, а во својата дебитантска сезона постигна 20 гола во 43 настапи, помагајќи му на клубот да ја освои титулата во лигата.

Потоа играше за европски гиганти како Барселона, Милан и Челзи, но никогаш не успеа да постигне повеќе од 10 гола во една сезона, оставајќи впечаток дека не го исполнил својот огромен потенцијал. Многумина го сметаа неговиот трансфер во Саудиска Арабија на 25-годишна возраст за прерано заминување од врвната европска сцена, но се чини дека конечно почнува да ја покажува својата вистинска вредност во Ал-Наср.