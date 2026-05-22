Манчестер сити именува трибина по Пеп Гвардиола

Манчестер сити објави дека новоизградената и проширена Северна трибина на стадионот „Етихад“ во иднина ќе се нарекува „Трибина Пеп Гвардиола“. Одлуката е донесена во чест на легендарниот тренер кој го напушта клубот по десет години, а трибината симболично ќе биде отворена за неговиот проштален натпревар, се вели на официјалната веб-страница на клубот.

Трибината ќе биде целосно отворена за навивачите за прв пат во недела, на последниот натпревар од сезоната против Астон Вила, што е воедно и последен натпревар на Гвардиола на чело на Сити. Престижната чест му ја додели сопственикот на клубот, шеикот Мансур, како признание за неговиот огромен придонес во текот на десет историски години. Како дел од преименувањето, ќе биде нарачана и статуа на Гвардиола, која ќе биде поставена на пристапот до новата трибина.

Сопственикот на клубот и водечките личности ја истакнаа важноста на ерата на Гвардиола.

„Одамна велам дека Манчестер Сити мора да ги има најдобрите луѓе, и на теренот и надвор од него. Пеп беше олицетворение на таа амбиција во текот на изминатите десет години. Тој остави неизбришлив белег во ДНК-то на клубот. Тој белег доаѓа повеќе од начинот на кој освои отколку од бројот на трофеи што ги освои. Тој има вечна благодарност од мене и од целото семејство Сити, семејство од кое секогаш ќе биде дел“, рече шеикот Мансур.

„Трибуната на Пеп Гвардиола и статуата што ќе стои пред неа гарантираат дека неговото наследство засекогаш ќе остане дел од темелите на овој фудбалски клуб, градот Манчестер и англискиот фудбал. Неговиот уникатен однос со нашите навивачи е заслужен преку неговата искреност и страст во текот на десет сезони во кои се бореше за успех. Трибуната на Пеп Гвардиола е соодветен и траен потсетник на таа врска, на најуспешниот период во историјата на нашиот клуб и на уникатниот фудбалски гениј зад сето тоа“, рече претседателот на клубот, Халдун Ал Мубарак.

Проширувањето на Северната трибина, кое започна кон крајот на 2023 година, ќе додаде повеќе од 7.000 нови седишта, со што вкупниот капацитет на стадионот „Етихад“ ќе достигне над 61.000. Трибината е дизајнирана да биде нов центар за настани на денот на натпреварите.

Таа е исто така ‘рбетот на новиот забавен комплекс кој вклучува простор за навивачи наречен „Медлок Сквер“, хотел со 401 соба, нов клупски музеј, продавници, канцеларии и низа ресторани и барови.

„Соодветно е што на денот на последниот натпревар на Пеп како тренер на Манчестер Сити, прекрасната нова трибина „Пеп Гвардиола“ на „Етихад“ ќе пречека дополнителни 7.000 навивачи за прв пат. Неделата ќе биде можност за сите да ги прослават неговите достигнувања. Со трајно одбележување на неверојатното наследство на Пеп, овозможено од шеикот Мансур, навивачите на Сити ќе имаат можност да му оддадат почит на неговата легенда секој пат кога ќе го посетат стадионот“, заклучи извршниот директор Феран Соријано.