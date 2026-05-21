Германскиот селектор Нагелсман го објави списокот на играчи за Светското првенство, се враќа Ноер

Германскиот селектор Јулијан Нагелсман објави список од 26 играчи на кои смета за претстојното Светско првенство, каде што Германија е во групата Е и ќе игра против Курасао на 14 јуни во Хјустон, против Брегот на Слоновата Коска на 19 јуни во Торонто и против Еквадор на 24 јуни во Њујорк.

Главната вест е дека Мануел Ноер (40), капитен и голман на Баерн, се враќа на голот како прв избор. Тој го објави своето повлекување од националниот тим во летото 2024 година за да се посвети на својата клупска кариера. Својот последен натпревар за Германија го одигра пред речиси 700 дена, во поразот од Шпанија во четвртфиналето на Евро 2024.

По збогувањето со Ноер, Нагелсман го назначи Марк-Андре тер Штеген за прв голман, но голманот на Барселона претрпе серија сериозни повреди. Кон крајот на септември 2024 година, тој ја скина пателарната тетива, што го остави надвор од игра седум месеци. Потоа, кон крајот на јули 2025 година, тој беше подложен на операција на грбот, што го остави надвор од игра уште три месеци.

Откако стана трет голман во Барселона, Тер Штеген се пресели во Жирона во јануари 2026 година за да добие време за игра. Сепак, тој претрпе нова повреда на тетивата на почетокот на февруари и оттогаш не играше. Во негово отсуство, Оливер Бауман од Хофенхајм се појави како нов голман прв избор за германската репрезентација.

Список на членови на германската репрезентација

Голмани: Оливер Бауман (Хофенхајм), Мануел Нојер (ФК Баерн), Александар Нибел (Штутгарт)

Одбранбени играчи: Џошуа Кимих (ФК Баерн), Нико Шлотербек (Дортмунд), Натаниел Браун (Ајнтрахт Франкфурт), Давид Раум (РБ Лајпциг), Валдемар Антон (Дортмунд), Антонио Ридигер (Реал Мадрид), Џонатан Тах (ФК Баерн), Малик Тио (Њукасл).

Играчи од средниот ред: Џамал ​​Мусиала (ФК Баерн), Џејми Левелинг (Штутгарт), Александар Павловиќ (ФК Баерн), Надием Амири (Мајнц), Леон Горецка (ФК Баерн), Паскал Грос (Брајтон), Ленарт Карл (ФК Баерн), Феликс Нмеча (Дортсарајо) (Штутгарт), Флоријан Вирц (Ливерпул).

Напаѓачи: Каи Хаверц (Арсенал), Дениз Ундав (Штутгарт), Максимилијан Бејер (Дортмунд), Ник Волтемејд (Њукасл).