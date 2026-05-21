Откриени цените на храната на стадионите на Светското првенство: Разликите се огромни

Навивачите кои планираат патување на Светското првенство во 2026 година ќе се соочат со многу високи цени дури и откако ќе платат скапи билети.

Ново истражување од SeatPick покажува дека трошоците за денот на натпреварот најмногу ќе ги погодат оние кои најмногу ќе гледаат натпревари на американските стадиони.

SeatPick не ја броел цената на билетите, туку основната цена на навивач на стадионот – едно пиво и еден едноставен оброк. Најскапиот е стадионот Levi’s во Санта Клара, каде што тој пакет чини 34,24 долари, или околу 29,50 евра.

Американските стадиони се на врвот на листата

Меѓу трите најскапи стадиони се наоѓаат исклучиво американски домаќинства. По стадионот Levi’s следува стадионот MetLife во Ист Радерфорд со 33,22 долари, а стадионот SoFi во Инглвуд е трет, каде што пиво и основен оброк чинат 32,24 долари.

„Американските стадиони доминираат на врвот на листата, што ги одразува повисоките трошоци за присуство на големи настани на пазари како што се областите Сан Франциско, Њујорк/Њу Џерси и Лос Анџелес“, рече извршниот директор на SeatPick, Гилад Зилберман.

Тој предупреди дека навивачите не треба да ги потценуваат вкупните трошоци за присуство на натпревар.

„Ова се големи домаќинства со стадиони од светска класа, но навивачите не треба да потценуваат колку може да чини цел ден откако ќе влезат на стадионот“, додаде Зилберман.

На стадионот во Торонто, пиво и основен оброк на „БМО Филд“ ќе чинат 25,77 долари, или околу 22,20 евра.

Во Филаделфија, на „Линколн Фајненшл Филд“, тој пакет ќе чини 24,81 долари, или околу 21,40 евра, додека во Далас, на стадионот „АТ&Т“, навивачите ќе треба да издвојат 23,88 долари, или околу 20,55 евра.

Мексико најдобро за навивачите

Сосема поинаква слика доаѓа од Мексико. Најприфатливиот стадион на целиот турнир е Естадио Акрон во Гвадалахара, каде што пиво и основен оброк чинат само 9,77 долари, или околу 8,50 евра.

Естадио Ацтека во Мексико Сити следи со цена од 10,77 долари, додека третиот најприфатлив е Естадио ББВА во Монтереј, каде што истиот пакет чини 13,90 долари.

„Разликата помеѓу најскапите и најевтините стадиони тешко може да се игнорира. Навивачите на стадионот Леви ќе купуваат пиво и основен оброк по цена од 34,24 долари, додека истата основна цена на Естадио Акрон е само 9,77 долари“, рече Зилберман.

Тој додаде дека разликите можеби нема да ги обесхрабрат навивачите, но сигурно ќе влијаат на планирањето на буџетот, особено за семејствата и оние кои планираат да го следат тимот низ повеќе градови.