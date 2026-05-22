Постигнат договор: Ќе се формираат ракометни регионални лиги во машка и женска конкуренција

22/05/2026 15:05

Денеска во Подгорица беше направен значаен исчекор за иднината на регионалниот ракомет со потпишувањето на Договорот за формирање на регионални лиги во машка и женска конкуренција. Договорот го потпишаа ракометните федерации на Црна Гора, Србија и Македонија, потврдувајќи ја заедничката определба кон зајакнување на квалитетот на натпреварувањето, развојот на играчите и унапредување на севкупниот ракометен амбиент во регионот, јавува Sportsko radio.

Регионалната машка лига ќе брои десет клубови — по четири од Србија и Македонија, како и два од Црна Гора — додека регионалната женска лига ќе има десет клубови од пет земји од регионот: Црна Гора, Србија, Македонија, Хрватска и Словенија, со по два претставници од секоја држава.

Овој проект претставува важен чекор кон создавање поквалитетен и поконкурентен натпреварувачки систем, кој на клубовите ќе им овозможи поголем број силни натпревари, дополнителен развој на младите играчи и тренери, поголема медиумска видливост, како и посилен комерцијален потенцијал за ракометот во целиот регион.

Посебна вредност на овој проект му дава фактот што станува збор за заедничка иницијатива на федерациите и клубовите, заснована на партнерски однос, меѓусебна доверба и заедничка визија за развој на ракометот во Југоисточна Европа.

Потписниците на Договорот изразија уверување дека регионалните лиги уште од првите сезони ќе донесат нов квалитет, дополнителна атрактивност за навивачите и спонзорите, но и ќе претставуваат силен поттик за понатамошен развој на ракометот во сите земји учеснички.

Во наредниот период ќе биде формирана заедничка канцеларија на лигите, ќе бидат дефинирани сите натпреварувачки и организациски модели, како и календарот за почеток на натпреварувањата.

Денешниот ден претставува почеток на едно ново и амбициозно поглавје во регионалниот ракомет, со јасна цел — создавање модерно, стабилно и квалитетно регионално натпреварување кое ќе биде гордост за сите учесници и за целиот европски ракомет.

