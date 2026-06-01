Рокас: Ѝ честитам на Северна Македонија за усвојување на стратегијата и планот за енергетика и за напредокот што го оствари на планот на правична транзиција

Унијата е засилено фокусирана на имплементација на енергетските планови и испорачување на таргетите и во таа смисла сакам да ѝ честитам на Северна Македонија за усвојување на стратегијата и планост за енергетика и за оној напредок што го оствари на планот на правична транзиција. Ваквите напори се особено важни, многу реформи веќе стануваат применливи, преку рамката за енергетска заедница, и тие засилено ќе го обликуваат патот кон пристапување кон ЕУ. Ова го изјави евроамбасадорот Михалис Рокас во своето обраќање на регионалниот форум за клима, енергетска транзиција и одржлив развој во Западен Балкан – МЕФ 2026.

Тој додаде дека за Северна Македонија се приоритетни реформите – усвoјување на заонодавството за обновливите извори, како и заштита на ранливите категории граѓани.

-Нема сомнеж дека врз енергетската безбедност со која регионот и Европа се соочуваат треба да одговориме одлучно. За нас, двете нешта – климатска транзиција и енергетика се поврзани и нужни меѓу другото и заради оскудните енергетски ресурси со кои Европа располага, рече Рокас.

Тој истакна дека еввропскиот пејсаж подлежи огромни промени заради геополитичките и стратешките изгледи и заради тоа енергетските изгледи се менуваат.

-Поради тоа, соработката со нашите партнери од Западен Балкан се чини дека е поважна од било кога претходно. ЕУ ги засили напорите да овозможи независност на одредени фосилни горива. Овие мерки, заедно со инвестиции во прекугранична инфраструктура како и регионално поврзување ќе ја подобрат нашата енергетска безбедност и сигурност, додаде евроамбасадорот.

Форумот се одржува денеска и утре со мотото „Унапредување на климатската отпорност и енергетската транзиција на патот кон COP31“, а организиран е во партнерство со Делегацијата на Европската Унија во Македонија и Министерството за животна средина и просторно планирање како една од најзначајните регионални платформи за климатска дипломатија во Југоисточна Европа.