Во која земја работникот задржува најголем дел од бруто платата?

Источна Европа генерално нуди поголема нето заработка при бруто плата од 100.000 евра, додека Западна и Северна Европа генерално покажуваат пониски нето износи на ова ниво на приход. Пресметката на данокот е сложена, а Euronews Business дава приближни проценки.

Даночните оптоварувања значително варираат низ цела Европа. Нивото на приход е претежно одлучувачки фактор. Некои земји применуваат пропорционални даночни стапки, додека други користат прогресивни системи, што значи дека оние кои заработуваат повеќе плаќаат поголем дел.

Дали некој е сам или дел од двојка, дали домаќинството има еден или два приходи, како и дали има издржувани деца, влијае на нето заработката.

Значи, да замислиме дека некој заработува 100.000 евра бруто годишно. Тој е сам и нема деца. Колку пари би понеле дома? Како би изгледала нето заработката во европските земји?

Пресметките се тешки, ова се проценки

Пресметката е тешка бидејќи зависи од неколку варијабли. Самите даночни системи се разликуваат – некои земји имаат едноставен пристап, додека други се многу посложени.

Euronews Business ја процени нето заработката од бруто плата од 100.000 евра врз основа на извештајот на OECD Tax Wedge 2026, податоците на OECD по земја, PwC Worldwide Tax Summaries и национални извори.

Користените даночни стапки се однесуваат на 2025 година. Валутите освен еврото беа конвертирани според референтните девизни курсеви на ЕЦБ на 31 декември 2025 година. Ова главно ги одразува проценките за 2025 година.

Некои варијабли што сè уште би можеле да влијаат на пресметката не се вклучени. Дополнителни извори на приход не беа земени предвид. Поради оваа причина, ова се приближни проценки, наменети за поширока споредба на даночниот товар меѓу европските земји.

Бугарија е на врвот на ранг-листата

Меѓу 31 европска земја, т.е. членки на ЕУ плус Обединетото Кралство, Швајцарија, Норвешка и Турција, нето-заработката од бруто плата од 100.000 евра се движи од 50.750 евра во Белгија до 86.930 евра во Бугарија.

Бугарија е единствената земја каде што нето-заработката надминува 85.000 евра. Естонија е следна со 74.400 евра. Чешка (72.800 евра), Малта (72.500 евра), Швајцарија (70.500 евра) и Кипар (70.300 евра) се земји каде што работниците задржуваат најмалку 70.000 евра од бруто-плата од 100.000 евра.

Обединетото Кралство нуди највисока нето-заработка меѓу големите економии

Во Обединетото Кралство, работниците на ова ниво на приход задржуваат речиси 70 проценти од нивната бруто-плата.

Нето-заработката изнесува 69.900 евра, што е највисока меѓу петте најголеми европски економии. Шпанија (64.200 евра) и Франција (63.000 евра) се во средината, додека Германија (57.900 евра) и Италија (56.700 евра) нудат најниски нето износи меѓу Големата Петка.

Најниски нето заработки: Белгија, Данска и Шведска

На долниот крај од листата, Белгија (50.750 евра) е на последното место, по што следат две нордиски земји: Данска (51.500 евра) и Шведска (52.000 евра). Австрија (54.200 евра), Словенија (55.060 евра) и Грција (56.615 евра) се исто така меѓу земјите каде што бруто плата од 100.000 евра резултира со една од најниските нето заработки во Европа.

Португалија (57.000 евра) и Романија (58.500 евра) се исто така под 60.000 евра нето.

Полска (60.225 евра), Холандија (60.500 евра), Литванија (60.500 евра), Хрватска (61.000 евра) и Луксембург (61.500 евра) се малку над тоа ниво.

Меѓу нордиските земји, Норвешка (66.900 евра) нуди највисока нето заработка, по што следува Финска (62.200 евра). И двете се далеку над Данска и Шведска, кои се малку над 50.000 евра.

Во Ирска (64.000 евра) и Турција (63.200 евра), работниците земаат дома помалку од две третини од бруто плата од 100.000 евра. Словачка (67.855 евра) и Унгарија (66.500 евра) се малку повисоки, со разлика од околу 2.000 до 3.000 евра.

Регионални трендови: Источна наспроти Западна и Северна Европа

Источна Европа генерално им дозволува на работниците да задржат поголем дел од нивната бруто плата од 100.000 евра. Овие земји често имаат попропорционални системи за данок на доход, пониски горни маргинални стапки или ограничени придонеси за социјално осигурување.

Западна и Северна Европа генерално покажуваат пониска нето заработка на ова ниво на приход. Земји како Белгија, Данска, Германија, Австрија, Франција, Шведска и Холандија имаат поголем товар поради прогресивниот данок на доход, придонесите за социјално осигурување на вработените и други давачки.

Локалните и регионалните даноци исто така можат да го променат рангирањето. Во проценките беа користени главните градови и региони.

Како се споредуваат 100.000 евра со просечната заработка?

Иако 100.000 евра е солидна бруто плата во некои земји, таа е над просекот во поголемиот дел од Европа. Според податоците на ОЕЦД за 2025 година, Швајцарија е единствената европска земја каде што просечната плата за самец без деца го надминува тоа ниво и изнесува 107.487 евра.

Во рамките на ЕУ, Луксембург има највисока просечна плата од 77.844 евра. Тринаесет од 22-те земји од ЕУ на листата имаат просечна заработка под 50.000 евра, а Словачка е најниска со 19.590 евра.

Највисоки стапки на данок на личен доход

Највисоките стапки на данок на личен доход за оние со највисоки приходи значително варираат низ цела Европа и ги следат регионалните модели. Нордиските и западноевропските земји генерално имаат највисоки маргинални стапки, обично помеѓу 45 и 60 проценти. Централна и Источна Европа, вклучувајќи го и Балканот, генерално применуваат пониски стапки.

