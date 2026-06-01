Евробарометар: Половина од малите компании во ЕУ тешко наоѓаат квалификувани работници надвор од Унијата

Речиси половина од малите и средните претпријатија (МСП) во Европската Унија се соочуваат со тешкотии во наоѓањето работници со соодветни вештини, според новото истражување на Евробарометар.

Според податоците, 46 проценти од компаниите изјавиле дека им недостасува квалификуван персонал, додека регрутирањето работници од надвор од ЕУ останува ограничено – само една од седум компании се обидела да вработи работници од трети земји во последните две години, а повеќе од половина од нив (54 проценти) го опишале процесот како тежок.

Најчестите пречки се сложените административни и имиграциски процедури (31 процент), тешкотиите во наоѓањето кандидати (25 проценти) и јазичните бариери (24 проценти).

Повеќето компании (85-90 проценти) сами го управуваат процесот на регрутирање, со ограничена свест за јавната поддршка за меѓународно регрутирање. Приватните агенции почесто се користат за вработување работници од надвор од ЕУ.

Компаниите предложија мерки што би го олесниле вработувањето од трети земји: финансиска поддршка (31 процент), информации и насоки (25 проценти), помош при наоѓање кандидати (23 проценти) и интеграција на работното место (20 проценти).

Европската комисија објави дека новиот базен на таленти на ЕУ, првата платформа на ЕУ за меѓународно регрутирање, ќе помогне во поврзувањето на работните места во дефицитарните занимања со кандидати од надвор од Унијата.

Комисијата работи и на зајакнување на партнерствата со трети земји. Неодамнешниот меморандум со Индија предвидува привлекување таленти во Европа, а како прв чекор беше започнат пилот-проектот на Канцеларијата за европски правни порти, уникатен центар за поддршка на студенти, истражувачи и работници во ИКТ секторот.