Неофицијално објавени млекарите кои мамеле за масленоста на производите – таа со 1 отсто е српска?

01/06/2026 16:07

Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) спроведе вонредни контроли и зема 91 мостра од млеко, млечни и сувомесни производи од домашно производство и од увоз, со цел да се провери дали квалитетот на производите одговара на она што е наведено на декларациите.

Според добиените резултати, кај неколку оператори е утврдено дека производите не ги исполнуваат пропишаните стандарди, односно содржат помал процент на млечни масти од декларираното. Изречени се казни, но јавноста инсистираше да дознае за кои млекари станва збор.

Кои се млекарите кои на декларациите пишувале неточни податоци и со тоа ги донеле граѓаните во заблуда?

Порталот Курир неофицијално ги пренесува резултатите од вонредните контроли и ги објавија млекарите и добиените резултати.

Млекара Милком, мешан кашкавал, млечни масти по декларација 34.5%, по анализа 30%.

Млекара Маврово, мешано сирење, по декларација 24.5%, по анализа 17.5%.

Млекара Сентис АГ тетово УХТ млеко по декларација 3.2%, по анализа 2.85%. Протеин деклариран 3.5% по анализа 3%. Павлака кисела по декларација млечна маст е 18%, по анализа 14%.

Млекара Ѓорѓиеви, козјо сирење, по декларација 23%, по анализа 16.3% млечна маст. Протеин по декларација 18.8%, по анализа 14.6%.

Млекара ПК Златибор Србија, увоз-златиборско ситно сирење по декларација млечна маст 14.3% по анализа 1.19%.

Млекара Бела фарм производ урда потекло Србија Хомоље, по декларација млечна маст 25%, по анализа 5.54%.

Млекара -Продукт бренд, кравјо сирење по декларација млечна маст 15%, по анализа 11.4%. Протеини 12%, по анализа 15%.

Тетовска млекара, мешано сирење, по декларација 23% ,по анализа 19.8% млечна маст.

Млекара Норд милк, млечна павлака со пиперка позитивна на растителни масти. 

Поврзани содржини

Усвоена Стратегијата за управување со јавниот долг 2027–2029
Во која земја работникот задржува најголем дел од бруто платата?
Евробарометар: Половина од малите компании во ЕУ тешко наоѓаат квалификувани работници надвор од Унијата
Славески: Зголемувањето на надоместоците во платниот промет не е оправдано, банките да ги преиспитаат своите одлуки
Регулаторна го „послуша“ премиерот: Дизелот поевтинува за 6,50 денари, бензините поскапуваат за половина денар за литар
ОКТА повторно воведува попуст – два денара за бензините до средината на јуни
Од денеска почнува глобалната транзиција кон е-АТА CARNET, компаниите добиваат побрзи и поедноставни царински процедури
Левица: Премиерот може да ја менува реториката, но сметката за струја ја кажува вистината

Најчитани