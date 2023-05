Роберт де Ниро откри дека „штотуку добил бебе“ на 79 години, сега е татко на 7 деца

Актерската легенда Роберт де Ниро стана татко на седмото дете.

Во интервју за ET Canada објавено денеска, 79-годишниот актер отворено зборуваше за родителството додека ја промовираше претстојната комедија About My Father.

Новинарката Бритни Блер почна да поставува прашање, изјавувајќи: „Знам дека имаш шест деца“, на што актерот интервенираше, одговарајќи: „Седум, всушност“.

„Само што добив бебе“, откри тој.

Ѕвездата на The Godfather продолжи, објаснувајќи го својот пристап кон татковството:

„Мислам, нема заобиколен начен со децата. Не сакам да морам да бидам строг и слични работи. Но, [понекогаш] едноставно немате избор“, објасни тој.

„И секој родител, мислам, би го рекол истото. Секогаш сакате да постапите правилно со децата и да им верувате, но понекогаш не можете“.

Дрена и Рафаел имаат нивни деца, што значи дека новото дете на Де Ниро има внуки и внуци кои се постари од него. Голем дел од децата на актерот се родени преку сурогат мајка или со вештачко оплодување.

Претставник на Де Ниро подоцна потврди дека актерот сега е татко на седум деца, иако не е јасно која е мајката. The Independent ги контактираше претставниците за дополнителен коментар.

„Замислете да имате 51 година (колку што има најстарото дете на Роберт де Ниро) и да добиете нов брат или сестра! Откачено!!” напиша еден Twitter корисник како реакција на веста.

Де Ниро и неговата прва сопруга, американската актерка Дијана Абот, се родители на ќерката Дрена (51) и синот Рафаел (46). Двојката беше во брак од 1976 до 1988 година.

Во 1995 година, тој ги пречека синовите близнаци Џулијан и Арон (27) со неговата поранешна девојка, моделот Туки Смит.

Де Ниро го има и синот Елиот (25) и ќерката Хелен Грејс (11) со неговата поранешна сопруга Грејс Хајтауер.