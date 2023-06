Рис Витерспун е најбогата актерка, според „Форбс“

Лос Анџелес– Рис Витерспун, е најбогата актерска, според „Форбс“ кој ја рангираше актерката и продуцент на 59-то место.

Додека неверојатната нето вредност на ѕвездата на Legally Blonde од 440 милиони долари ја донесе само во долната половина од листата со 100 лица, актерката беше единствената на листата во категоријата „забава“.

Меѓу другите наведени жени беа ТВ-сценаристката Шонда Рајмс, комичарката Елен Деџенерис и пејачките Тејлор Свифт, Ријана и Мадона, меѓу другите. Додека сите четворица претходно глумеле во филмови, нивната примарна професија не била актерството.

Остатокот од листата – на врвот од бизнисменката Дајан Хендрикс со нето богатство од 15 милијарди долари (11,9 милијарди фунти) – вклучуваше жени во модата, здравството, технологијата и многу повеќе.

Витерспун (47) е најпозната по тоа што водеше голем број на филмови фалени од критиката во текот на нејзината разновидна, повеќедецениска кариера, како што се Човекот на месечината (1991), Плезантвил (1998), Избори (1999) и Диви (2014) .

Таа, исто така, е меѓу најплатените женски актери во индустријата, со заработка од неверојатни 35 милиони долари во 2023 година, според веб-страницата „Жените во светот“.

Иако нејзината актерска плата е секако голема, она што ја стави нејзината нето вредност над врвот беше продажбата на нејзината продукциска компанија Hello Sunshine во 2021 година во договор вреден 900 милиони долари (728,9 милиони фунти).

Актерката го основа Hello Sunshine во 2016 година со намера да раскажува приказни водени од жените за „да го промени начинот на кој сите жени се гледаат во медиумите“. Некои од нејзините врвни хитови вклучуваат ТВ емисии како Big Little Lies, Little Fires Everywhere и The Morning Show. Таа глуми во сите три. Витерспун сè уште поседува 18 отсто од акциите на компанијата.