Ричард Гир наводно се враќа во САД по вербални напади  поради уривање на имот

Ричард Гир не е омилената личност на Лулу Сајмон поради оваа конкретна причина!

Легендарниот актер повторно се појави во Соединетите Држави поради сериозните вербални напади од ќерката на Пол Сајмон поради неговата одлука да го продаде нејзиниот дом од детството на инвеститори.

Ричард Гир и неговата сопруга, Алехандра Силва, го купиле домот од музичарот и неговата сопруга, Еди Брикел, во 2022 година, пред да се преселат во Шпанија со своето семејство две години подоцна.

Ричард Гир беше критикуван за наводно прекршување на ветувањето за имотот

Актерот се појави во лобито на аеродромот ЏФК порано денес, облечен во лежерен ансамбл, токму во средината на реакцијата од ќерката на Пол, Лулу, за неговиот неодамна продаден имот.

Ричард изгледаше елегантно во комбинација од џогери и сако, во комбинација со патики и бела капа за лице додека го влечеше багажот низ лобито на аеродромот.

Лулу протестираше против актерот во серија објави кои сега се избришани откако дозна дека инвеститорот кој ја купил куќата сега планира да ја сруши структурата.

Таа го повтори своето негодување кон актерот во објава на Инстаграм, наведувајќи дека тој ја купил нејзината куќа од детството од нејзините родители со ветување дека ќе се грижи за неа како услов за купување.

Лулу продолжи дека Ричард никогаш не го исполнил тоа ветување; наместо тоа, тој тивко ја продал куќата на инвеститор како девет одделни парцели и никогаш не се ни потрудил да се всели.

Според „Дејли меил“, ќерката на музичарот го заврши својот бес во дополнителна објава со слики од нејзините починати миленици, кои биле закопани на имотот.

Некои важни архитектонски елементи во куќата се спасени

Додека инвеститорите се подготвуваа да ја срушат куќата, експертите за спасување од њујоршка компанија, идентификувана како „Хадсон Вали Хаус Партс“, открија дека тие спасиле некои од архитектонските и историските парчиња од куќата.

Како што објави PEOPLE, компанијата забележа дека извлечените архитектонски бисери од куќата ќе бидат пренаменети, бидејќи им овозможија на гледачите одблизу да ги видат нивните досегашни напори за спасување на историската куќа од 1930-тите.

Зградата ќе биде срушена за да се направи место за структура од девет имоти на локацијата, како што тврдеше Лулу.

„Цениме што сопственикот ја разбира важноста на зачувувањето на историското ткиво на куќата и работи со нас и Green Circle Auctions за да спасиме што можеме“, напиша страницата во насловот.

Историските предмети отстранети од имотот вклучуваат трем во грчки стил, бунар од леан камен и резбан варовнички камин, библиотека од церузен даб, комплети француски врати, челични еркер прозорци, прозорци со скали, антички син камен и многу други.

Зошто семејството на актерот се пресели во Шпанија?

Неколку месеци откако Ричард дискретно ја продаде куќата за неколку долари помалку од 11 милиони долари, тој ги спакува куферите заедно со своето семејство и отпатува за Мадрид. Актерот, неговата сопруга, заедно со нивните деца, одлучија да го направат шпанскиот регион свој дом на неодредено време.

Ричард објасни за време на едно интервју дека преселбата е еден вид ода за неговата сопруга, Алехандра, која е публицистка родена во Шпанија. Тој истакна дека таа ќе може да живее поблиску до „нејзиното семејство, нејзините доживотни пријатели и нејзината култура“.

Тој истакна дека публицистот бил доволно дарежлив да живее шест години на неговата страна од светот и дека е само чесно од него да возврати со тоа што ќе помине еднакви шест години во нејзиниот свет.

Медиумската фигура додаде дека нивното преселување во Шпанија било привремено, бидејќи тие ќе се вратат во Соединетите Држави како семејство во блиска иднина. Пред да го продаде домот, актерот првично планирал таа да функционира како работна фарма, но планот никогаш не се остварил.

Внатре во преслаткото семејство на актерот од „Згодна жена“

Холивудската икона и неговата сопруга се венчаа на неговиот имот во Паунд Риџ, Њујорк, во 2018 година, по што го добија својот прв син, Александар Гер во 2019 година. Околу една година подоцна, двојката го прошири своето семејство со втор син, Џејмс Гир.

„Бласт“ забележа дека покрај неговите две деца со Алехандра, тој е очув на синот на Алехандра, Алберт, од претходен брак. Тој има возрасно дете од вториот брак со актерката Кери Лоуел.

За разлика од неговиот татко, првото дете на Ричард, Хомер Гир, едвај останува во центарот на вниманието, но има блиска врска со својот татко, феномен за кој често зборува.

Постои моментална разлика од 33 години помеѓу двојката, Ричард моментално има 75 години, а Алехандра има 42 години. Ричард и Алехандра наводно се познавале повеќе од една деценија пред повторно да се поврзат и на крајот да се венчаат.

Ричард Гир и неговите три патувања низ ходникот

„The Blast“ сподели дека иконскиот актер првично се оженил со Синди Крофорд во 1991 година, но бракот траел само четири години без дете меѓу нив. Тој бил во брак со Кери повеќе од една деценија, помеѓу 2002 и 2013 година, конечно финализирајќи го нивниот развод три години подоцна во 2016 година.

Ричард и Кери започналесе забавуваа во 1995 година по неговата разделба од Синди. Тие исто така се венчаа на интимна церемонија во домот Паунд Риџ во Њујорк. Кери ги наведе разликите во начинот на живот како главна причина за распадот на нивниот брак, како и неговото неверство.

Љубовта повторно затропа и остана по трет пат со Алехандра, патување што таа го опиша како бајка исполнета со посебни моменти. Според нејзините зборови:

„Нашата љубовна приказна е најслаткиот, најромантичниот и најсовршениот сон што некогаш сум го имала. Нема ден кога Ричард не спомнува колку сум му важна…“

Таа го опиша како најскромен, чувствителен, нежен, внимателен, забавен, дарежлив човек“, го познава долго време.

Дали пристигнувањето на Ричард Гир во Соединетите Држави има некаква врска со ќерката на Пол Сајмон?