Рејтингот на Доналд Трамп одеднаш паѓа кај конзервативците

Рејтингот на одобрување на претседателот на САД, Доналд Трамп, одеднаш опадна кај конзервативните возрасни, покажаа нови анкети.

Според серија анкети на Економист/ЈуГов, нето рејтингот на одобрување на претседателот се намали за 15 процентни поени од јули до август.

За време на неговото претседателствување, популарноста на Трамп флуктуираше. Клучните прашања, вклучувајќи ја неговата тарифна политика и неговото справување со случајот Џефри Епштајн, предизвикаа незадоволство кај гласачите.

Конзервативците се една од клучните бази на гласање на Трамп. Губењето на нивната поддршка може да биде штетно за републиканците, особено кога гласачите ќе се упатат кон гласачките места на среднорочните избори во ноември 2026 година.

Пред да се намали рејтингот на Трамп, тој постојано се зголемуваше од мај. Тогаш беше нето +67 проценти, а во јуни +68 проценти. Потоа се зголеми за 12 процентни поени на +80 во јули, пред да падне на ново најниско ниво во овој временски период, на +65 проценти.

Во разговор за „Њусвик“, аналитичарите сугерираа дека неговата опаѓачка популарност се должи на неговите трговски и имиграциски политики, додека други аналитичари претходно посочија фактори како што е скандалот со Епштајн.

Во меѓувреме, други општи анкети сугерираа дека поддршката за Трамп се намалува. Според анкетата на „ЈуГов“ за британскиот весник „Тајмс“, процентот на луѓе кои не го одобруваат работењето на Трамп се зголемил од 52 проценти во април на 57 проценти во јули.

Анализата на „Њусвик“, исто така, откри дека рејтингот на Трамп е позитивен во 18 од државите што ги освои на изборите во 2024 година, а негативен во 13.

Сепак, неговиот рејтинг на одобрување се зголеми меѓу либералите во изминатиот месец. Друга анкета покажа дека Трамп добива поголемо влијание кај латиноамериканските гласачи, клучна демографија која традиционално ги поддржува демократските кандидати.

Хит Браун, вонреден професор по јавна политика на Градскиот универзитет во Њујорк, изјави за „Њусвик“: „Неодамнешните бројки од анкетите веројатно се поврзани со два фактора. Прво, многу републикански гласачи се скептични во врска со карактеристичните трговски политики на претседателот. Неодамнешните анкети сугерираат дека значителен процент од републиканците веруваат дека царините ѝ штетат на американската економија, а тоа веројатно ја намалува целокупната поддршка за претседателот.

Второ, најрадикалните аспекти на имиграциските политики на администрацијата, вклучително и многу од нејзините казнени мерки за депортација, не се поддржани од многу републиканци. Бидејќи овие мерки добија поголемо внимание, се чини веројатно дека некои републиканци ја изгубиле довербата во претседателот.“

Марк Шанахан, кој предава американска политика на Универзитетот во Сари, претходно изјави за „Њусвик“: „Вториот мандат на Трамп беше помалку меден месец, туку повеќе развод од половина земја: таков каде што тој мора да ја задржи куќата, децата и речиси сите средства. Од првиот ден од неговото владеење со извршна наредба, тој никогаш не се обиде да ги обедини САД и, всушност, ги искористил разликите за да истакне како ги исполнува своите предизборни обврски, не само преку ДОГЕ [Оддел за владина ефикасност], преку неговите рестрикции врз имиграцијата и преку неговата надворешна политика ‘Америка на прво место’.

Јавните услуги веќе почнуваат да крцкаат благодарение на постапките на Маск и неговата кохорта, а царините ги зголемуваат цените дома, додека економските придобивки од ‘Големиот убав закон’ сè уште не се почувствувале. И околу сето ова, мирисот на Епштајн ги оцрнува достигнувањата на претседателот“.