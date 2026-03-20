Речиси 200 илјади возачи на камиони во САД остануваат без возачки дозволи, на удар имигрантите

Речиси 200.000 возачи на камиони кои работат во Соединетите Американски Држави се соочуваат со постепено укинување на нивните комерцијални возачки дозволи (CDL) бидејќи стапува во сила нова регулатива на Федералната администрација за безбедност на моторните возила, која значително ја ограничува подобноста на странците за такви дозволи.

Новите регулативи го ограничуваат правото за добивање или обновување на комерцијална дозвола на имигрантите со визи H-2A, H-2B или E-2. Ова отстранува околу 194.000 легално вработени возачи од системот, вклучувајќи баратели на азил, бегалци, приматели на DACA (се однесува на имигранти кои дошле во Америка како деца) и носители на работна дозвола, кои повеќе нема да можат да ги обноват своите дозволи откако ќе им истече рокот.

Возачите погодени од мерката не ги губат своите дозволи веднаш, туку постепено – оние со важечка дозвола и работно овластување можат да продолжат да возат камиони додека не им истече рокот, но тоа обично е од една до две години.

„Предолго време, Америка им дозволуваше на опасните странски возачи да го злоупотребуваат нашиот систем за лиценцирање, сеејќи хаос на нашите патишта. Таа безбедносна дупка сега се затвора“, рече министерот за транспорт Шон П. Дафи објаснувајќи ја одлуката. Меѓу новините, регулативата наведува дека секој мора да го провери својот имиграциски статус пред да добие дозвола.

Новите дозволи ќе важат максимум една година и мора да се обновуваат исклучиво лично, без опција за онлајн обновување. Сите тестови мора да бидат на англиски јазик, што особено влијае на Калифорнија и некои други јужни држави.

Владата наведува 17 фатални сообраќајни несреќи во 2025 година со вкупно 30 смртни случаи, во кои учествувале возачи кои не би биле подобни според новите правила.

Противниците на регулативата реагираа силно. Американската федерација за труд и трговија (AFL-CIO), најголемата организација на работници во земјата, поднесе тужба за да го спречи стапувањето на сила на регулативата.

Критичарите, исто така, ја оспоруваат статистичката основа на регулативата. Федералната администрација за безбедност во сообраќајот призна дека несреќите што ги наведува претставуваат само мал дел од вкупниот број сообраќајни несреќи во Соединетите Американски Држави.

На јавна расправа што му претходеше на усвојувањето на регулативата, 86,7 проценти од коментарите беа против предлогот, додека само 12,2 проценти го поддржаа. Раман Дилон, претседател на Северноамериканската асоцијација за камионски превоз, предупреди дека повлекувањето на дозволите „ги зголемува трошоците за транспорт на товар и им штети на бизнисите низ целата земја“.

Аналитичарите предупредуваат на далекусежни последици за синџирот на снабдување. Според анализата на логистичката компанија Џ.Б. Хант, комбинираното влијание на законот за имиграција и построгото спроведување на прописите за познавање на англискиот јазик би можеле да отстранат помеѓу 214.000 и 437.000 возачи од системот во следните две до три години, што претставува пет до дванаесет проценти од сите активни носители на дозволи за комерцијален камионски превоз во Соединетите Американски Држави.

Во моментов има околу три и пол милиони професионални возачи на камиони во Америка, со дополнителни 80.000 вработени во целата поддржувачка индустрија и логистика. Соединетите Американски Држави веќе имаат недостиг од околу 80.000 возачи на камиони, а се предвидува дека тој број ќе продолжи да расте дури и без оваа регулатива.

Камионите превезуваат повеќе од 70 проценти од товарот во земјата, а многу бизниси се потпираат на модел на испорака „точно на време“, што значи дека сите проблеми со достапноста на возачите можат веднаш да се претворат во недостиг на стоки на полиците.

Недостатокот на возачи би можел да има силно инфлаторно влијание бидејќи повисоките трошоци за транспорт неизбежно се пренесуваат на крајните потрошувачи, особено за храна, лекови и суровини за преработувачката индустрија. Ејвери Вајс, аналитичар во FTR Intel, рече дека ефектите од политиката се „неизвесни“ и веројатно нема да предизвикаат „сериозно нарушување на пазарот на трудот во камионските превозници“ веднаш, но додаде дека долгорочната слика останува загрижувачка.

Џеф Буркхардт, виш директор за операции во Ancora Training, предупреди дека промените „ќе доведат до огромна криза на капацитетите во транспортниот сектор на почетокот на летото“, додека Мартин Гарси, директор на програмата за обука на возачи на Хјустон Сити колеџ, објави дека морал да ги отпушти студентите кои повеќе не ги исполнувале условите.

„Тие беа подобни сè додека не беше донесена наредбата. Сега сме принудени да ги откажеме.“ Федералниот апелационен суд соопшти дека наскоро ќе одлучи дали привремено да ја запре наредбата или да дозволи таа да продолжи непречено.