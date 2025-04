Разоткриена голема педофилска мрежа во повеќе од 30 земји! Некои се осомничени за активна злоупотреба

Уапсени се 79 лица, јави агенцијата ДПА.

Европол објави дека во меѓународна операција, во која учествувале истражители од повеќе од 30 земји, била разбиена огромна мрежа на педофили со речиси 2 милиони корисници ширум светот. Уапсени се 79 лица, јави агенцијата ДПА. Велат дека ова е досега најголемата операција против сексуална злоупотреба на деца во Европа.

Во светот се идентификувани околу 1.400 осомничени. 79-те уапсени не се само осомничени дека гледале или преземале видеа од сексуална злоупотреба на деца. Некои од нив се осомничени и за активна злоупотреба, пишува RND.

#BREAKING Investigators from more than 30 countries have dismantled a huge paedophile network with almost 2 million users worldwide and detained 79 people, the EU police agency Europol says pic.twitter.com/fHGdEYglJx

