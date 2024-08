Разорен земјотрес во Јапонија: Луѓето се кријат под масите (видео)

Разорен земјотрес со јачина од 7,1 степени според Рихтеровата скала ја погоди Јапонија, јавува EMSC.

Епицентарот бил во близина на островот Кјушу.

Јапонските власти издадоа предупредување за цунами, а првите слики се појавија на социјалните мрежи.

BREAKING:

Tsunami warning issued for parts of Japan after a 6.9 magnitude earthquake hits 30 km south of Miyazaki pic.twitter.com/w2IfF5Ozk9

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 8, 2024